Πλαστά 200ευρα «έβγαλαν» σύλληψη στην Κρήτη: Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Σοβαρό περιστατικό απόπειρας κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων ευρώ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026 στην περιοχή του λιμανιού του Αγίου Νικολάου, οδηγώντας στη σύλληψη μίας 24χρονης υπηκόου Βραζιλίας από τις λιμενικές Αρχές. Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης αντιλήφθηκε, κατά την εξόφληση λογαριασμού, ότι χαρτονόμισμα των 200 ευρώ που του παραδόθηκε παρουσίαζε ενδείξεις μη γνησιότητας. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ταβέρνα εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Αγίου Νικολάου, όπου δύο νεαρές γυναίκες, ηλικίας 24 και 22 ετών, μαζί με έναν φίλο τους, είχαν καταναλώσει φαγητό και ποτό. Κατά την πληρωμή, ο επαγγελματίας επιχείρησε να ελέγξει το χαρτονόμισμα και, έχοντας σοβαρές αμφιβολίες για τη γνησιότητά του, ενημέρωσε άμεσα το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου, όπως γράφει το neakriti.gr. Λόγω της αρμοδιότητας του Λιμενικού στη συγκεκριμένη περιοχή, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος που βρίσκονταν σε υπηρεσία. Από τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι στην κατοχή της 24χρονης υπήρχε και δεύτερο χαρτονόμισμα των 200 ευρώ, επίσης ύποπτο για παραχάραξη. Το αρχικό χαρτονόμισμα είχε ήδη παρακρατηθεί από παρακείμενο τραπεζικό κατάστημα, όπου είχε μεταφερθεί για έλεγχο γνησιότητας. Ως αποτέλεσμα, η 24χρονη συνελήφθη με την κατηγορία της παραχάραξης και κυκλοφορίας πλαστών μέσων πληρωμής, βάσει των άρθρων 207 και 208 του Ποινικού Κώδικα, ενώ η 22χρονη φίλη της και ο συνοδός τους δεν κρατήθηκαν, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη πράξη. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συλληφθείσα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα χαρτονομίσματα περιήλθαν στην κατοχή της κατά τη διάρκεια κοινωνικών συναναστροφών στην πόλη του Ηράκλειο. Οι Αρχές, ωστόσο, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης και διερευνούν την προέλευση των συγκεκριμένων ευρώ. Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Λιμενικό Σώμα επιβεβαιώνει τα γεγονότα, διευκρινίζοντας ότι η κινητοποίηση των στελεχών του υπήρξε άμεση μετά την καταγγελία του καταστηματάρχη και ότι τα ύποπτα χαρτονομίσματα κατασχέθηκαν για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο. Η υπόθεση έρχεται να υπενθυμίσει ότι τα πλαστά χαρτονομίσματα εξακολουθούν να αποτελούν απειλή για την αγορά, με τους επιτήδειους να στοχεύουν κυρίως επιχειρήσεις όπου οι συναλλαγές γίνονται γρήγορα και με μετρητά. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και της Τράπεζα της Ελλάδος, περιστατικά κυκλοφορίας πλαστών ευρώ εξακολουθούν να καταγράφονται και στην Ελλάδα. Οι Αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους επαγγελματίες, υπενθυμίζοντας τη βασική μέθοδο ελέγχου «Αγγίζω – Κοιτάζω – Γέρνω», ενώ επισημαίνουν ότι η εκ νέου χρήση ύποπτου χαρτονομίσματος συνιστά ποινικό αδίκημα. Σε κάθε περίπτωση, η άμεση ενημέρωση της Αστυνομίας ή των λιμενικών Αρχών παραμένει καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της διασποράς πλαστών μέσων πληρωμής.