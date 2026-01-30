Δήλωση Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σέβης Βολουδάκη σχετικά με τις εξελίξεις και την πρόοδο των έργων υποδομών στην Κρήτη, στο πλαίσιο της σημερινής επίσκεψης του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης.

«Σήμερα το πρωί πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο Καστέλι Πεδιάδος, με αφορμή την εκκίνηση του διαγωνισμού για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο διεθνές αεροδρόμιο, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστου Δήμα. Η επίσκεψη αυτή υπογραμμίζει τη σταθερή δέσμευση της κυβέρνησης στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική της Κρήτης.

Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε εργοτάξια του ΒΟΑΚ στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, όπου διαπιστώσαμε από κοντά την πρόοδο των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά με αποφασιστικότητα στην ολοκλήρωση ενός από τα πιο σημαντικά έργα υποδομής της χώρας.

Η υπογραφή της σύμβασης ενεργοποίησης της παραχώρησης για το κυρίως τμήμα Χανιά–Ηράκλειο του ΒΟΑΚ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα, παρουσία και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των έργων.

Πρόκειται για ένα στρατηγικό έργο που θα αναβαθμίσει τη συνδεσιμότητα της Κρήτης, θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια, θα διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για κατοίκους και επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης απέναντι στους πολίτες».