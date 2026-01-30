Ηράκλειο:Επίσκεψη Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου στην ανασκαφή της Παπούρας πριν το εργοτάξιο στο Καστέλλι

Στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλλι, βρέθηκε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης του διαγωνισμού για τα νέα συστήματα αεροναυτιλίας, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, Δημάρχων, εκπροσώπων φορέων και αρχών.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υπήρξε μια πολύ σύντομη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, κατά τη διάρκεια της οποίας, τέθηκαν συνοπτικά και σε τίτλους, ζητήματα που αφορούν το αεροδρόμιο, τις οδικές συνδέσεις, την διάθεση των λυμάτων, τα αντιπλημμυρικά, την υδροδότηση καθώς και τα θέματα των συνοδών έργων.

Για το θέμα του σπουδαίου μνημείου της Παπούρας και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την διαφωνία τους, εν αναμονή της συνεδρίασης του ΣτΕ. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος σε συνεργασία με το ΕΜΠ έχει ήδη υποβάλλει εναλλακτικές αλλά η κυβέρνηση επιμένει ανεξήγητα στην καταστροφή του Μνημείου.

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, σημείωσε:

«Δεν υπήρξε, μέριμνα, ίσως και βούληση και σίγουρα ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να συζητηθούν αναλυτικά τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το αεροδρόμιο και τα προβλήματα της περιοχής. Θέσαμε, ωστόσο, σε τίτλους τα κρίσιμα θέματα και ζητήσαμε να υπάρξει άμεσα το ραντεβού που εκκρεμεί από τον περασμένο Μάρτιο με τον Υπουργό Υποδομών, με δέσμευση η συνάντηση να πραγματοποιηθεί εντός Φεβρουαρίου».

Στον δε Πρωθυπουργό κατά την άφιξη του, ο Δήμαρχος υπενθύμισε ότι “χρωστά” 5-6 λεπτά συνεργασίας που υποσχέθηκε για τα θέματα της περιοχής που συνεχώς αυξάνονται και μάλιστα τον ρώτησε αν θεωρεί ότι ήταν χρήσιμα τα 2 λεπτά που του αφιέρωσε την Άνοιξη σε ότι αφορά την πρόταση για τα όρια των οικισμών, βάσει της οποίας δόθηκε μια ανεκτή λύση στο πρόβλημα με τη συρρίκνωση των ορίων όλων των οικισμών, εισπράττοντας θετική απάντηση.

Σημειώνουμε ότι η σημερινή σύμβαση αφορά την μεταφορά της αρμοδιότητας προμήθειας και τοποθέτησης των συστημάτων αεροναυτιλίας στον ΔΑΗΚ από την ΥΠΑ που δεν το έπραξε 6 χρόνια τώρα! Ως προς την θέση τοποθέτησης του κύριου ραντάρ προσέγγισης που προβλέπεται στην Παπούρα,

σημείο 24, αυτή δεν εξαρτάται μόνο από την απόφαση του ΣτΕ αλλά και από τα ευρήματα που θα αναδείξει η συνεχιζόμενη ανασκαφή την οποία επισκέφθηκε ο Δήμαρχος το πρωί πριν την επίσκεψη στο εργοτάξιο, διαπιστώνοντας από κοντά ότι ενδέχεται να υπάρξουν εκπλήξεις με αποκάλυψη «χώρων» που δεν έχουν έρθει ακόμα στην επιφάνεια! Αυτό φαίνεται ότι είναι αναμενόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού κεντρικά.

Το Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας συνόδευαν, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Καλογεράκης, η Πρόεδρος της Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη, οι Αντιδήμαρχοι Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Γιώργος Κουτσαντωνάκης και Μανώλης Κουρλετάκης, Προέδροι Τοπικών Κοινοτήτων ενώ παρών ήταν και ο Μητροπολίτης κ.κ. Ανδρέας.