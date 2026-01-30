Αναζήτηση
Δήμος Ρεθύμνης:Την τρίμηνη παράταση της θητείας των Αντιδημάρχων ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος Γιώργης Χ. Μαρινάκης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Έως τις 31 Μαρτίου του 2026 παρατείνεται η θητεία των 11 Αντιδημάρχων του Δήμου Ρεθύμνης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά το πέρας της μακράς και γόνιμης σύσκεψης του Δημάρχου με τους Αντιδημάρχους, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν τα θέματα που απασχολούν τον Δήμο.

Ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε την παράταση της θητείας των Αντιδημάρχων έως το τέλος Μαρτίου, ώστε να έχει επί πλέον χρόνο και μεγαλύτερη ευχέρεια να ολοκληρώσει τις συζητήσεις τις οποίες ήδη έχει αρχίσει εδώ και καιρό με όλους τους συνεργάτες του, ώστε να καταλήξει στις τελικές αποφάσεις του.

Υπενθυμίζεται ότι οι εν δυνάμει Αντιδήμαρχοι οι οποίοι είχαν ορισθεί και ανέλαβαν τα καθήκοντα τους στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 ενόψει της πρώτης περιόδου της νέας Δοτικής Αρχής είναι οι εξής:

Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, Δημήτρης Λαχνιδάκης, Δημήτρης Λελεδάκης, Άγγελος Μαλάς, Στέλιος Ξεζωνάκης, Νεκτάριος Παπαδογιάννης , Νίκος Προβιάς , Στέλιος Σαμψών, Γιώργος Σκορδίλης, Στέλιος Σπανουδάκης και Μάνος Τσάκωνας.

Δήλωση Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη για νέο αεροδρόμιο Καστελίου
