ΚΡΗΤΗ

Δήλωση Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη για νέο αεροδρόμιο Καστελίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μετά την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου του Καστέλι ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το νέο υπερσύγχρονο αεροδρόμιο στο Καστέλι προχωράει και θα έχει ολοκληρωθεί το 2028, αλλάζοντας τα πάντα στη μεταφορική ικανότητα του νησιού, στον τουρισμό και στην οικονομία. Η δυνατότητα εξυπηρέτησης αφίξεων θα εκτοξευθεί δίνοντας πρωτοφανή ώθηση στην ανάπτυξη της Κρήτης. Μαζί με τον νέο ΒΟΑΚ πρόκειται για τα μεγαλύτερα έργα υποδομών που έχουν γίνει ποτέ στην Κρήτη.

Η ολοκλήρωσή τους σημαίνει ότι η Κρήτη σε λίγα χρόνια θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό νησί από ό,τι είναι σήμερα. Η σημασία τους για την οικονομία και την ανάπτυξη του νησιού μας είναι τεράστια και γι’ αυτό αποτελούσαν επί δεκαετίες αίτημα των Κρητικών. Η κυβέρνηση, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, κάνει πραγματικότητα τη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τα μεγάλα έργα στην Κρήτη επιτέλους θα γίνουν πράξη».

Δήμος Ρεθύμνης:Την τρίμηνη παράταση της θητείας των...

0
Έως τις 31 Μαρτίου του 2026 παρατείνεται η θητεία...

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Δήμου Χερσονήσου

0
Σε μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
