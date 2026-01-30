Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Δήμου Χερσονήσου

Σε μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Δήμου Χερσονήσου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, πρόεδροι δημοτικών εταιρειών, καθώς και το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου. Την πίτα έκοψε ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

Μετά την τελετή, παρατέθηκε μικρό γεύμα προς τους εργαζόμενους και τους παρευρισκόμενους, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να ανταλλάξουν ευχές για μια δημιουργική και παραγωγική νέα χρονιά.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου, αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή τους στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην πρόοδο του τόπου.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την προσφορά σας στην τοπική αυτοδιοίκηση, που ξέρουμε πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στην εξέλιξη αυτού του τόπου» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Χρόνια πολλά, να έχετε πάντα υγεία για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις καθημερινές, αυξημένες και δικαιολογημένες απαιτήσεις. Θεωρώ ότι τη χρονιά που πέρασε, όλοι οι εργαζόμενοι υπερέβησαν εαυτούς και μέσα από μια ειλικρινή και καθημερινή προσπάθεια βλέπουμε σταδιακά τα πράγματα να βελτιώνονται».

Αναφερόμενος στη συνολική αναπτυξιακή πορεία της περιοχής, ο κ. Δοξαστάκης υπογράμμισε τη σημασία των μεγάλων έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι ο Βόρειος Οδικός Άξονας Ηρακλείου, σε συνδυασμό με το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, αποτελούν έργο ιδιαίτερης σημασίας για τον Δήμο και για την Κρήτη συνολικά. Όπως ανέφερε, η υλοποίησή τους αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη διεύρυνση της ανάπτυξης, ενώ η αναμενόμενη αύξηση των τουριστικών κλινών τα επόμενα χρόνια καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και συνοδευτικών έργων.

Κάλεσε παράλληλα όλους σε ενότητα και συνεργασία, διευκρινίζοντας πως η αναμενόμενη αναπτυξιακή προοπτική δεν θα μπορέσει να έρθει αν δεν προχωρήσουν όλα τα αναγκαία συνοδά έργα υποδομής.

«Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και με την αρωγή όλων των φορέων που μας αγαπούν και μας στηρίζουν, να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που ανοίγονται για τον τόπο μας» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Δοξαστάκης δήλωσε:

«Αισθάνομαι πολύ υπερήφανος που ηγούμαι αυτού του Δήμου. Θα συνεχίσουμε κάθε προσπάθεια για να βελτιώσουμε όχι μόνο τις συνθήκες διαβίωσης στον Δήμο συνολικά, αλλά και τις συνθήκες εργασίας, ώστε να μπορείτε να ανταποκρίνεστε στο δύσκολο και σημαντικό έργο σας. Το έργο του δημοτικού υπαλλήλου είναι κρίσιμο, σημαντικό και επίπονο. Σας εύχομαι δύναμη, υγεία και προκοπή. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά».