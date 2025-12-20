ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Plaza Beach House: Γιορτές με Θέα το Κρητικό Πέλαγος

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην άκρη της γραφικής πόλης του Ρεθύμνου, εκεί όπου η θάλασσα συναντά τη χειμωνιάτικη γαλήνη, το Plaza Beach House προτείνει μια διαφορετική, ανεπιτήδευτα κομψή εκδοχή των γιορτών.

Το παραθαλάσσιο boutique resort, σχεδιασμένο σαν μικρός παραδοσιακός οικισμός, προσκαλεί ζευγάρια και οικογένειες να ζήσουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με τη φροντίδα και τη ζεστή φιλοξενία της GRECOTEL.

Κατά τη διάρκεια των εορτών, η γαστρονομία βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι ημέρες ξεκινούν με πλούσια family-style πρωινά, γεμάτα τοπικές γεύσεις και αρώματα Κρήτης, ενώ τα Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα πρωινά αποκτούν εορταστικό χαρακτήρα με ξεχωριστές προτάσεις. Τα απογεύματα,

γύρω από την πισίνα, τα Tasty Holiday Treats — τηγανίτες, ζεστή σοκολάτα με κανέλα και το παραδοσιακό ρόφημα «σαρανταδέντρι» — δημιουργούν μικρές στιγμές θαλπωρής.

Τα βράδια, τα festive dinners για όλες τις ηλικίες αντλούν έμπνευση από την κρητική κουζίνα, συνδυάζοντας παραδοσιακές συνταγές με σύγχρονες πινελιές και à la carte επιλογές, σε μια ζεστή ατμόσφαιρα. Η εμπειρία ολοκληρώνεται στο Pool House, με μουσική και ποτό δίπλα στη θάλασσα, σε έναν ρυθμό που τιμά την απλότητα και την ουσία των γιορτών.

Με φόντο το Κρητικό πέλαγος και με έμφαση στη γεύση, τη χαλάρωση και την ανεπιτήδευτη κομψότητα, το Plaza Beach House μετατρέπει τις γιορτές σε μια αυθεντική εμπειρία — ζεστή, χαλαρή και γεμάτη στιλ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Την Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν ...

0
Για τον ρεθεμνιώτικο αθλητισμό, αλλά και για την τοπική...

Λασίθι:Ανοιχτές συγκεντρώσεις για τον αγώνα των αγροτών

0
Ο πρωτογενής τομέας καταρρέει. Τα χωράφια μας ερημώνουν λόγω...

Ρέθυμνο:Την Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν ...

0
Για τον ρεθεμνιώτικο αθλητισμό, αλλά και για την τοπική...

Λασίθι:Ανοιχτές συγκεντρώσεις για τον αγώνα των αγροτών

0
Ο πρωτογενής τομέας καταρρέει. Τα χωράφια μας ερημώνουν λόγω...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Ανοιχτές συγκεντρώσεις για τον αγώνα των αγροτών
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Την Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ελληνικός τουρισμός: Μια Ferrari σε… χωματόδρομο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο ελληνικός τουρισμός και οι προοπτικές του στο επίκεντρο...

Εορτολόγιο 20 Δεκεμβρίου: Τιμάται ο Άγιος της Εκκλησίας που κατασπάραξαν τα λιοντάρια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Ρέθυμνο:Την Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για τον ρεθεμνιώτικο αθλητισμό, αλλά και για την τοπική...

Αγρότες: Φουντώνει η οργή τους – «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια νέα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST