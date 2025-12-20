Plaza Beach House: Γιορτές με Θέα το Κρητικό Πέλαγος

Στην άκρη της γραφικής πόλης του Ρεθύμνου, εκεί όπου η θάλασσα συναντά τη χειμωνιάτικη γαλήνη, το Plaza Beach House προτείνει μια διαφορετική, ανεπιτήδευτα κομψή εκδοχή των γιορτών.

Το παραθαλάσσιο boutique resort, σχεδιασμένο σαν μικρός παραδοσιακός οικισμός, προσκαλεί ζευγάρια και οικογένειες να ζήσουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με τη φροντίδα και τη ζεστή φιλοξενία της GRECOTEL.

Κατά τη διάρκεια των εορτών, η γαστρονομία βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι ημέρες ξεκινούν με πλούσια family-style πρωινά, γεμάτα τοπικές γεύσεις και αρώματα Κρήτης, ενώ τα Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα πρωινά αποκτούν εορταστικό χαρακτήρα με ξεχωριστές προτάσεις. Τα απογεύματα,

γύρω από την πισίνα, τα Tasty Holiday Treats — τηγανίτες, ζεστή σοκολάτα με κανέλα και το παραδοσιακό ρόφημα «σαρανταδέντρι» — δημιουργούν μικρές στιγμές θαλπωρής.

Τα βράδια, τα festive dinners για όλες τις ηλικίες αντλούν έμπνευση από την κρητική κουζίνα, συνδυάζοντας παραδοσιακές συνταγές με σύγχρονες πινελιές και à la carte επιλογές, σε μια ζεστή ατμόσφαιρα. Η εμπειρία ολοκληρώνεται στο Pool House, με μουσική και ποτό δίπλα στη θάλασσα, σε έναν ρυθμό που τιμά την απλότητα και την ουσία των γιορτών.

Με φόντο το Κρητικό πέλαγος και με έμφαση στη γεύση, τη χαλάρωση και την ανεπιτήδευτη κομψότητα, το Plaza Beach House μετατρέπει τις γιορτές σε μια αυθεντική εμπειρία — ζεστή, χαλαρή και γεμάτη στιλ.