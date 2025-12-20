Ρέθυμνο:Την Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη»

Για τον ρεθεμνιώτικο αθλητισμό, αλλά και για την τοπική κοινωνία γενικότερα, ο κυριακάτικος προορισμός έχει ονοματεπώνυμο…

Λέγεται «Μελίνα Μερκούρη» και θα αποτελέσει την πασαρέλα πάνω στην οποία θα περπατήσουν και θα ανταμώσουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του αθλητισμού του Ρεθύμνου και όχι μόνο.

Η «Γιορτή του αθλητή» που διεξήχθη για πρώτη φορά το 2017 και κατέστη θεσμός στα δρώμενα του Δήμου και ολόκληρης της Κρήτης, διοργανώνεται στη δύση του έτους, την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου (με ώρα έναρξης 11:00) στο κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη», όπου θα αναγνωρισθεί και θα βραβευθεί η αθλητική αριστεία του Δήμου Ρεθύμνης.

Στην εκδήλωση που διοργανώνεται από το Τμήμα Αθλητισμού θα βραβευθούν οι Ρεθεμνιώτες και οι Ρεθεμνιώτισσες (αθλητές, αθλήτριες, ομάδες και προπονητές) που διακρίθηκαν σε όλη τη γκάμα των εγχώριων και διεθνών διοργανώσεων το 2025.

Συνάμα, ως είθισται, ο Δήμος αποτίνει τιμητικές διακρίσεις σε εμβληματικές μορφές, οι επιτυχίες και η φήμη των οποίων ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα και αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση για την αθλητική κουλτούρα και τη στάση ζωής τους.

Κεντρικό τιμώμενο πρόσωπο στην εφετινή εκδήλωση θα αποτελέσει ο δις Ολυμπιονίκης, πρωταθλητής κόσμου και πρωταθλητής Ευρώπης της Ενόργανης Γυμναστικής και Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας στο αγώνισμα των κρίκων Δημοσθένης Ταμπάκος.

Την τιμητική τους στην εφετινή «Γιορτή του Αθλητή» θα έχουν επίσης:

 Η προερχόμενη από τον ΝΟΡ, υδατοσφαίρίστρια του Ολυμπιακού Πειραιώς, Πρωταθλήτρια και Κυπελλούχος κόσμου του 2025, Πρωταθλήτρια και Κυπελλούχος Ελλάδος, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη

 Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του 2024 δυο φορές Πρωταθλητής Κόσμου και τετράκις Πρωταθλητής Ευρώπης στην ελευθέρα πάλη, αθλητής του ΑΠΟΡ Νταουρέν Κουρουγκλίεφ.

 Ο Γιώργος Διαλεκτάκης και ο Γιώργος Σαλονικιός οι οποίοι έλαβαν μέρος στον Φειδιπίδειο δρόμο και πέτυχαν ένα συγκλονιστικό επίτευγμα, άξιο για το Βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες.

 Ο πρωταθλητής Ελλάδος στο πιστόλι μεγάλου διαμετρήματος και στο πιστόλι στάνταρ της σκοποβολής και υποψήφιος για να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, Νίκος Νεονάκης.

 Ο ήδη διακεκριμένος σε παγκόσμιο επίπεδο, δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024, πέμπτος σε δυο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2025 και πολλά υποσχόμενος παλαιστής του ΑΠΟΡ Νίκος Καραβάνος, ο οποίος ανακηρύσσεται Ρεθεμνιώτης αθλητής του 2025

 Η Έρη Περιστεράκη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην κατηγορία της στον Μαραθώνιο Κολύμβησης 10 χιλιομέτρων Oceanman στο Ντουμπάι.

 Ο Ηλίας Σποντιδάκης για την επιτυχημένη παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Masters στο Λούμπλιν της Πολωνίας

 Ο νυν αντιδήμαρχος Οικονομικών πρώην Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης, ενεργός αθλητής και εμπνευστής της «Γιορτής του Αθλητή», Δημήτρης Λαχνιδάκης.

Νίκος Προβιάς: «Το θαύμα του ρεθεμνιώτικου αθλητισμού»

«Για άλλη μια φορά το Ρέθυμνο αποδεικνύει ότι διαθέτει δυναμική και προοπτικές στον αθλητισμό. Παρά το γεγονός ότι υστερούμε σε αθλητικές εγκαταστάσεις,

για την αύξηση και τον εκσυγχρονισμό των οποίων ο Δήμος καταβάλλει συνεχείς και άοκνες προσπάθειες, τα παιδιά μας όχι μόνο δεν κάμπτονται, αλλά αγωνίζονται με πείσμα, αφοσίωση, στοχοπροσήλωση και αυταπάρνηση, πετυχαίνοντας σημαντικές διακρίσεις σε πανελλήνιο και διεθνές βεληνεκές» τόνισε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.

«Προσωπικά έχω δηλώσει, το επαναλαμβάνω και το πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό που συμβαίνει με τον αθλητισμό στο Ρέθυμνο συνιστά ένα θαύμα και πάντως αποτελεί μια υπέρβαση. Την Κυριακή, λοιπόν, θα χειροκροτήσουμε και στεφανώσουμε με τον κότινο τους αθλητές και τις αθλήτριες που διακρίθηκαν,

τους προπονητές-καθοδηγητές και τους συλλόγους, δεσμευόμενοι ότι ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και την αύξηση τους.

Αυτή η στόχευση αποδεικνύεται στην πράξη με την επικείμενη τοποθέτηση του ταρτάν στο Στάδιο του Γάλλου, έργο για το οποίο ο Δήμος πήρε δάνειο, με τον εκσυγχρονισμό και τα έργα βελτίωσης στο γήπεδο της Σοχώρας,

με την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του Κτηρίου Άρσης Βαρών «Αρκάδι» και κυρίως με την έγκριση της κατασκευής νέου κολυμβητηρίου, που θα αποτελέσει ένα εμβληματικό έργο όχι μόνο για τον τόπο μας, αλλά για όλη την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα».