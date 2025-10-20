ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές με IRIS από 1η Νοεμβρίου – Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Προβλέπεται τσουχτερό πρόστιμο για τις επιχειρήσεις που δεν θα δίνουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα πληρωμής με IRIS.

Αλλάζουν όλα στις συναλλαγές από την 1η Νοεμβρίου. Έτσι, σε σχεδόν δύο εβδομάδες από σήμερα όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να χρησιμοποιούν το σύστημα IRIS, που επιτρέπει να μεταφέρονται χρήματα με τη χρήση κινητού τηλεφώνου και POS.

Το εν λόγω σύστημα επιτρέπει να ολοκληρώνονται συναλλαγές άμεσα ενώ αγοραστές και επιχειρηματίες ενημερώνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα για τη μεταφορά των χρημάτων.

Στους πολίτες που θα επιλέξουν αυτόν τον τρόπο ηλεκτρονικής συναλλαγής, δίνεται η δυνατότητα για αγορές καθημερινά μέχρι 500 ευρώ ενώ και οι επιχειρηματίες που θα το υιοθετήσουν έχουν οφέλη, όπως η καταβολή μικρότερης προμήθειας σε σχέση με αυτή που χρεώνουν οι τράπεζες για τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.

Υπάρχει πρόβλεψη από το υπουργείο Οικονομικών για να επιβληθεί πρόστιμο 10.000 και 20.000 ευρώ (ανάλογα με το είδος των βιβλίων) στις επιχειρήσεις που δεν θα δίνουν στους πελάτες τους αυτή τη δυνατότητα πληρωμής.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
ΠΚ team
