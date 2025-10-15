ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν οι καταβολές σε αγρότες και μελισσοκόμους – Τι ακολουθεί τις επόμενες εβδομάδες

Πληρωμές σε τρεις φάσεις ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας.

Από σήμερα ξεκινά η πρώτη φάση πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους αγρότες και μελισσοκόμους, με καταβολές που αφορούν τη βιολογική γεωργία και βιολογική μελισσοκομία του προγράμματος 2022-2024, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο ERTnews.

Σύμφωνα με τον κ. Κέλλα, οι πληρωμές θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, καλύπτοντας σταδιακά όλες τις ενεργές δράσεις στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Νέες καταβολές τις επόμενες εβδομάδες

Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, έχει προγραμματιστεί η πληρωμή 12 εκατομμυρίων ευρώ για ακαλλιέργητα χωράφια που υπέστησαν ζημιές από φερτά υλικά, καθώς και η ενίσχυση στις ζωοτροφές, συνολικού ύψους 63 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, στις 20 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα ΟΣΔΕ, ενώ μέσα στο δεκαήμερο που ακολουθεί θα πραγματοποιηθούν αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα εξαιτίας ευλογιάς και πανώλης.

Προκαταβολές και φορολογικές επιστροφές τον Νοέμβριο

Ο κύκλος πληρωμών θα συνεχιστεί τον Νοέμβριο, με την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης σε ποσοστό 70% για την τρέχουσα χρονιά — ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 600 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια περίοδο αναμένεται και η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο από την ΑΑΔΕ, καθώς και οι πληρωμές του ΕΛΓΑ για τις ζημιές που προκάλεσε η παγωνιά του 2025.

Οι καταβολές αυτές, όπως επισημαίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και ενίσχυσης της ρευστότητας των παραγωγών σε μια περίοδο αυξημένων λειτουργικών δαπανών και προκλήσεων για τον πρωτογενή τομέα.

Συντάξεις: Νέα διάταξη αναγνωρίζει έως και 10 έτη- Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι, παραδείγματα ΠΗΓΗ: workenter.gr
Αβεβαιότητα για το καλώδιο Κρήτης–Κύπρου: Νέο ραντεβού στην Αθήνα με υπουργείο, ΑΔΜΗΕ και ρυθμιστικές αρχές
