ΕΛΛΑΔΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ποιο ελληνικό νησί βρίσκεται στους 5 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για μείωση του στρες

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους 5 πιο αναζωογονητικούς προορισμούς του κόσμου για τη μείωση του άγχους και την ανανέωση του ταξιδιώτη, σύμφωνα με την έρευνα του γερμανικού ταξιδιωτικού blog “Rebeccas Welt”.

Στον κατάλογο με τους 5 καταλληλότερους προορισμούς του κόσμου που μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση του άγχους και στην ουσιώδη ανανέωση του ταξιδιώτη εντάχθηκαν οι Λειψοί έπειτα από έρευνα εξειδικευμένου γερμανικού ταξιδιωτικού blog.

Το διαδικτυακό μέσο «Rebeccas Welt» έχει καθιερωθεί για τις προτάσεις διακοπών με έμφαση στον «αργό τουρισμό», την ευεξία, την υγεία, τις δραστηριότητες στην φύση, τη βιωσιμότητα και τις τοπικές κουλτούρες. Η συντάκτρια του καταλόγου επισκέφτηκε πλήθος περιοχών σε όλο τον κόσμο προκειμένου να ολοκληρώσει την έρευνα της για τους προορισμούς που συνδυάζουν διαφορετικά στοιχεία και μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των επιπέδων του άγχους αλλά και να οδηγήσουν σε ένα καλύτερο τρόπο ζωής που ο ταξιδιώτης δύναται να υιοθετήσει μετά τις διακοπές του.

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του αφιερώματος, «μακριά από τα πολυσύχναστα τουριστικά σημεία, υπάρχουν μέρη που σε περιμένουν για να σου θυμίσουν γιατί ταξιδεύεις: Για να ζήσεις τη φύση, να γνωρίσεις πολιτισμούς, να αναπνεύσεις βαθιά και να συνδεθείς πραγματικά με τον εαυτό σου. Πέντε είναι οι ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026 που προσφέρουν ακριβώς αυτό, δηλαδή βιώσιμες, εμπνευσμένες και αναζωογονητικές εμπειρίες και θα σου χαρίσουν στιγμές ευτυχίας οι οποίες θα διαρκέσουν μια ζωή».

Η λίστα του «Rebeccas Welt» περιλαμβάνει τη Νέα Ζηλανδία, το Ναϊμέχεν της Ολλανδίας, τη διαδρομή του Αγίου Όλαφ στη Σουηδία, τους Λειψούς και τη Λαπωνία.

Εντυπωσιασμένη από τη μαγεία των Λειψών δηλώνει η δημιουργός της λίστας που επισκέφτηκε το νησί της Καλυψούς έπειτα από πρόσκληση του Δήμου και τονίζει στο άρθρο της πως «τα κύματα χαϊδεύουν απαλά το λιμάνι καθώς ο ήλιος “ντύνει” τη θάλασσα με χρυσαφί φως και τα ψαροκάικα λικνίζονται ήρεμα στα διαφανή νερά. Οι Λειψοί είναι ένα μικρό νησί στο νότιο Αιγαίο με καλό κόσμο που αποτελεί το ιδανικό μέρος για να επιβραδύνεις τους ρυθμούς σου. Εδώ, δεν θα βρειςεπιτηδευμένες πολυτέλειες, βιασύνη ή θόρυβο. Αντίθετα, θα ανακαλύψεις την αυθεντική μεσογειακή γοητεία συνδυασμένη με μια αξιοσημείωτη βιωσιμότητα, στοιχειά κατάλληλα για να απολαύσεις το καλοκαίρι τόσο στην υψηλή όσο και στη χαμηλή σεζόν».

Σημειώνεται πως ο φετινός Σεπτέμβριος ολοκληρώθηκε στους Λειψούς με αύξηση αφίξεων 25% σε σχέση με πέρυσι, σηματοδοτώντας μια από τις υψηλότερες τουριστικές επιδόσεις για τονησί.

«Χρόνο με τον χρόνο κερδίζουμε το “στοίχημα” της επιμήκυνσης της τουριστικής σεζόν. Με πλάνο, έργα υποδομής και συστηματική προβολή, μέλημα μας είναι οι Λειψοί να ταυτίζονται με έναν τρόπο ζωής που ο ταξιδιώτης θα πάρει μαζί του φεύγοντας και θα επιστρέψει άμεσα ώστε να ξαναζήσει την εμπειρία», δήλωσε ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

 

Πηγή: news247.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές...

0
Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από νυχτερινό και πρωινό...

Greek Mafia: Αυτά είναι τα όπλα που...

0
Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αθήνα,...

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές...

0
Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από νυχτερινό και πρωινό...

Greek Mafia: Αυτά είναι τα όπλα που...

0
Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αθήνα,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Ετοίμαζε κάτι μεγάλο»: Η σκοτεινή διαδρομή του Κρητικού – Είχε δολοφονήσει 74χρονη στη Γέργερη
Επόμενο άρθρο
«Δότης 7069»: Σε επτά κλινικές στην Ελλάδα το σπέρμα με το καρκινογόνο γονίδιο
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια – Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από νυχτερινό και πρωινό...

Greek Mafia: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν στην γιάφκα της Καλλιθέας

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αθήνα,...

Η Κρήτη παραμένει αγαπημένος προορισμός των τουριστών και για την γαστρονομία της

ΠΚ team ΠΚ team -
Πώς η απλότητα, η εποχικότητα και η ποιότητα των...

Εκκλησία Κρήτης: Ποια ονόματα ακούγονται για τις δύο χηρεύουσες Μητροπόλεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Με ιδιαίτερη προσμονή αναμένεται η επίσκεψη της Συνοδικής Αντιπροσωπείας...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST