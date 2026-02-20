Ποιοι μπορούν να βγουν σε σύνταξη πριν από τα 62 τους χρόνια το 2026

Όροι και προϋποθέσεις [παραδείγματα].
Πολλοί είναι οι εργαζόμενοι που επιλέγουν να βγουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη εντός του 2026, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Ωστόσο, υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για να συμβεί κάτι τέτοιο. Τι συμβαίνει για τις μητέρες με ανήλικα, τι ισχύει για Δημόσιο και τρίτεκνους, αγρότες, για Βαρέα και Ανθυγιεινά, Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών; Όλες οι απαντήσεις δίνονται στις παρακάτω γραμμές.
Μητέρες με ανήλικα
Ειδικότερα, μέσα στη χρονιά μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικίες από 58,5 μέχρι 61,6, 160.000 ασφαλισμένοι εάν πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Γνωστό είναι το θέμα με τις μητέρες και τα ανήλικα. Εδώ κοιτάζουμε αν οι μητέρες με τα ανήλικα είχαν τις προϋποθέσεις των 5.500 ενσήμων για το ΙΚΑ ή την 25ετία.
Για παράδειγμα, μέχρι το 2011 μια μητέρα που έχει γεννηθεί το 1965 μπορεί να πάρει σύνταξη σε ηλικία 58,5 εφόσον είχε 5.500 ένσημα το 2011 και ανήλικο τέκνο. Εδώ κοιτάζουμε στα 52 έτη της ηλικίας, ήταν κρίσιμα τότε αν τα 52 τα έκλεισε το 2017, η γεννηθείσα το 1965 πάει στα 58,5.
Τώρα, η μια μητέρα που έχει γεννηθεί έναν χρόνο μετά, δηλαδή το 1966, όπου τα 52 τα κάνει το 2018, γιατί κρίσιμο ήταν τα 52 έτη της ηλικίας και το ανήλικο το 2011. Εδώ πάμε 60 ετών και 2 μηνών, εφόσον έχει τα 5.500 ένσημα και ανήλικο. 5.500 ένσημα, για να το πούμε πολύ πρακτικά, είναι 18,5 χρόνια για τα οποία μπορούσε μια μαμά να αγοράσει και πλασματικά χρόνια.
Μπορούσε να αγοράσει τις σπουδές της, δηλαδή να έχει δουλέψει 14,5 και 4 οι σπουδές και κάνει τα 18,5, και έτσι εξαγοράζει και συμπληρώνει τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης. Άρα υπάρχουν ακόμα και παράθυρα στις εξαγορές εκεί όπου συμπληρώνουν τα απαιτούμενα ένσημα.
Τι ισχύει για Δημόσιο και τρίτεκνους
Για το Δημόσιο, ένας υπάλληλος, γυναίκα ή άνδρας, ο οποίος είχε 25 χρόνια ασφάλισης στο 2011, θέλει 36 χρόνια στο σύνολο, το 2021, άρα μπορεί να πάρει σύνταξη 61 και 6 μηνών. Εδώ κριτήριο ήταν τα 58 έτη της ηλικίας, τα οποία πρέπει να ήταν συμπληρωμένα μέχρι το 2021. Γι’ αυτό και βγαίνουν τώρα πλέον 61,5 και κερδίζουν μισή χρονιά, δεν πάνε στα 62.
Αν κάποιος είχε 25ετία το 2012, απαιτούνται 37 χρόνια στο σύνολο, τα οποία αν τα κάνει το 2021 με μικρή εξαγορά μπορεί να βγει στα 61,5 εφόσον έχει και τα 58 έτη της ηλικίας του μέχρι το 2021.
Οι τρίτεκνοι ήθελαν μόλις 21 χρόνια, 20 – 21 χρόνια συμπληρωμένα το 2010 – 2011, άρα λίγα χρόνια που τα συμπλήρωναν ακόμα και με εξαγορές και εφόσον διορίστηκαν την περίοδο μέχρι το 1992, δηλαδή να είναι παλιοί ασφαλισμένοι και να είχαν τα κρίσιμα έτη ασφάλισης μέχρι το 2011».
Γενικά όρια ηλικίας και εξαγορές
Τα γενικά όρια ηλικίας που ξέρουμε είναι 62 ετών, με 40 έτη για πλήρη σύνταξη. Εκεί μπορούμε να αγοράσουμε μέχρι επτά χρόνια πλασματικά για να κάνουμε τα 40 χρόνια. Άρα αρκεί κάποιος να έχει δουλέψει 33 πραγματικά δικά του. Αλλιώς, πάμε 67 ετών πλήρη σύνταξη με 15 έτη ασφάλισης, τα οποία είναι 4.500 ένσημα.
Να πούμε ότι μειώνεται η εθνική σύνταξη, γιατί για να πάρεις πλήρη εθνική σύνταξη πρέπει να έχεις 20 χρόνια.
Οπότε, το 15 χρόνια που λέμε πλήρης στα 67 να πούμε ότι έχει ένα μικρό πέναλτι ή εθνική σύνταξη. Οπότε, καλό είναι κάποιος να συμπληρώνει τα 20 χρόνια για να πάρει τα 446 από την πλήρη σύνταξη και κάτι από την ανταποδοτική, χαμηλές συντάξεις δυστυχώς.
Εάν λείπουν ένσημα, η εξαγορά μέχρι επτά πλασματικά λαμβάνονται υπόψη έως ένα έτος ανεργίας. Γιατί πολλοί μας ρωτάνε «Έχω μπει στον ΟΑΕΔ 2-3 φορές». Όχι, μέχρι έναν χρόνο μπορεί να αξιοποιηθεί ο ΟΑΕΔ και η ασθένεια μέχρι ένα έτος, επίσης ως αναγνώριση πλασματικού έτους που περιλαμβάνονται μέσα στα επτά πλασματικά χρόνια.
Τι γίνεται με τους αγρότες
Οι αγρότες που έχουν από το 1988 ασφαλιστεί μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικά παιδιών και να βγουν στα 62, δεν χρειάζεται να πάνε 67. Επίσης, όσοι είχαν περάσει από το ΝΑΤ, ναυτικοί, μπορούν από 52 ετών ακόμα και αν είχαν έναν μήνα ΝΑΤ πολύ-πολύ παλιά. Και, φυσικά, όσοι έχουν βαρέα και οικοδομικά και αυτοί μπορούν να πάνε πολύ νωρίτερα.
Βαρέα και Ανθυγιεινά, Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών
Στα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ) τα όρια παραμένουν σταθερά, λειτουργώντας ως ανάχωμα στις γενικές αυξήσεις. Με 10.500 ημέρες ασφάλισης (εκ των οποίων 7.500 στα Βαρέα), η μειωμένη σύνταξη δίνεται στα 60 και η πλήρης στα 62.
Στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, οι ασφαλισμένοι πριν από το 1982 που συμπλήρωσαν 35ετία έως το 2021, αποχωρούν επίσης στα 61,6 έτη. Οι μητέρες σε αυτά τα Ταμεία με 25ετία το 2011 και ανήλικο μπορούν να δουν την πόρτα της εξόδου ακόμα και στα 58,5 έτη εφόσον είχαν κλείσει το 50ό ή 52ο έτος έως το 2017.
Κρυφός «κόφτης» στον υπολογισμό των νέων συντάξεων
Κρυφός «κόφτης», ωστόσο, μπαίνει στον υπολογισμό των νέων συντάξεων. Κι αυτό γιατί και φέτος (όπως πέρυσι) η αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών συντάξεων όσων βγουν φέτος στη σύνταξη, θα γίνει με βάση τον περσινό πληθωρισμό και όχι με τον δείκτη μισθών. Ο λόγος για αυτό είναι πως δεν καταρτίστηκε εγκαίρως ο δείκτης μισθών, όπως προέβλεπε ο ασφαλιστικός νόμος Βρούτση (2020) πως έπρεπε να συμβεί πριν το 2025, έτσι ώστε η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών από το 2025 και μετά να συντελείται με βάση τον εν λόγω δείκτη κάθε χρόνο.