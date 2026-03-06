Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποιες είναι οι επιπτώσεις στις κρητικές εξαγωγές

Τι λέει στο Cretalive ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης.
Της Κατερίνας Μυλωνά
Η Μέση Ανατολή ήταν μια περιοχή που για τους εξαγωγείς της Κρήτης αποτελούσε στόχο και όραμα. Πλέον, οι γεωπολιτικές εξελίξεις βάζουν αυτά τα σχέδια σε «πάγο» ενώ έμμεσα επηρεάζουν και την πορεία των εξαγωγών.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, αναφέρει στο Cretalive πως οι επιπτώσεις είναι κυρίως έμμεσες.
Εκείνο που θα αποτελέσει πλήγμα για τον κλάδο είναι η αύξηση του κόστους μεταφορών αλλά και των ασφαλίστρων. Αναμένεται έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) καθώς κάποια είναι εγκλωβισμένα ενώ σε άλλα ανεβαίνει ο χρόνος παράδοσής τους. Αυτό σημαίνει πως θα λείπουν και ό,τι λείπει από την αγορά γίνεται και πιο ακριβό.
Παράλληλα, έχουμε αύξηση του ενεργειακού κόστους, του πετρελαίου που χρησιμοποιείται σε πολλά υλικά συσκευασίας και άλλων πρώτων υλών.
Έτσι, για την Κρήτη μπορεί οι απώλειες να μην είναι άμεσες αλλά υπάρχουν παράπλευρες επιπτώσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια άνοδο των τιμών. Όταν τα κρητικά προϊόντα γίνουν πιο ακριβά, τότε έχουμε ένα μειονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας σε περιοχές που πουλάμε.
Σημειώνει πως ο κλάδος των πλαστικών, που αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι των κρητικών εξαγωγών, αναμένεται να πληγεί περισσότερο και όχι τόσο τα αγροδιατροφικά προϊόντα.
Σε ερώτηση τι γίνεται με την Κύπρο, απαντά είναι ότι στη δεκάδα των χωρών που εξάγουμε. Μέχρι στιγμής, το εμπόριο κινείται κανονικά, δεν έχουμε κάποια μεταβολή στη μεταξύ μας δραστηριότητα.
