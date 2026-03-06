Τι θα γίνει τελικά με το έκτακτο επίδομα Πάσχα των 250 ευρώ;

Τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν για έκτακτο επίδομα για το φετινό Πάσχα 250 ευρώ, σε χαμηλοσυνταξιούχους δικαιούχους KEA και AμεΑ, βάζει το υπουργείο Οικονομικών.
Αν και τις τελευταίες ημέρες υπήρχε έντονη φημολογία για καταβολή του έκτακτου επιδόματος Πάσχα το επόμενο διάστημα, κάτι τέτοιο τελικά δεν θα συμβεί, αφού ο πόλεμος στο Ιράν, η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, ανέτρεψαν πλήρως τα σχέδια του οικονομικού επιτελείου και δεν θα δοθεί το έκτακτο επίδομα Πάσχα.
Δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για μια τέτοια κίνηση που να επέτρεπαν να εγκριθεί το σχετικό κονδύλι.
Υπενθυμίζεται πως το έκτακτο επίδομα Πάσχα το 2022 δόθηκε στους χαμηλοσυνταξιούχους, τους δικαιούχoυς του αναπηρικού επιδόματος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και τους δικαιούχους Επιδόματος Παιδιού. Ενώ το έκτακτο επίδομα Πάσχα του 2025 έλαβαν οι άνεργοι ναυτικοί που πληρούσαν τα κριτήρια.
Οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη λύση του Fuel Pass
Το ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης έχει στραφεί στη Μέση Ανατολή και στην -απευκταία- περίπτωση νέας ενεργειακής κρίσης.
Προ των πυλών λοιπόν είναι ξανά το Fuel Pass, στα πρότυπα του Fuel Pass του 2022, ως πιθανό μέτρο στήριξης για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές καυσίμων, το οποίο αναμένεται να έχει πιο αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια.
Πρόκειται για έκτακτο επίδομα για βενζίνη και πετρέλαιο, ειδικά αν το πετρέλαιο εκτιναχθεί πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι
Το Fuel Pass αναμένεται να κυμανθεί από 50 έως 100 ευρώ, όσο δηλαδή προβλεπόταν και κατά τους 2 κύκλους του βοηθήματος.