Τι σημαίνει η βοήθεια της Ρωσίας προς το Ιράν για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ

Η Ρωσία στο πλευρό του Ιράν, με σημαντικές πληροφορίες.
Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για στόχους, προκειμένου να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών.
Η βοήθεια, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, σηματοδοτεί ότι η ταχέως αναπτυσσόμενη σύγκρουση περιλαμβάνει πλέον έναν από τους κύριους πυρηνικά οπλισμένους ανταγωνιστές της Αμερικής με εξαιρετικές δυνατότητες πληροφοριών.
Από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο, η Ρωσία έχει δώσει στο Ιράν τις τοποθεσίες των αμερικανικών στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, δήλωσαν οι τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.
«Φαίνεται πράγματι ότι είναι μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια», είπε ένας από τους ανθρώπους. Η Ρωσική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Η Μόσχα έχει ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο χαρακτήρισε «απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας».
Η έκταση της στοχευμένης βοήθειας της Ρωσίας προς το Ιράν δεν ήταν απολύτως σαφής. Η ικανότητα του ιρανικού στρατού να εντοπίζει τις αμερικανικές δυνάμεις έχει υποβαθμιστεί σε λιγότερο από μια εβδομάδα από την έναρξη των μαχών, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.
