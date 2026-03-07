Ο ακριβής αριθμός επαναπατρισθέντων Ελλήνων πολιτών είναι 87 (μεταξύ των οποίων κι ένα βρέφος).

Η SKY express πραγματοποίησε πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από το Ομάν στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Παρότι η SKY express δεν πραγματοποιεί τακτικές πτήσεις σε άλλους προορισμούς της Μέσης Ανατολής πέραν του Τελ Αβίβ, ανταποκρίθηκε άμεσα στο σχετικό αίτημα, συμβάλλοντας στον επαναπατρισμό 87 Ελλήνων πολιτών (μεταξύ των οποίων κι ένα βρέφος).

Η πτήση πραγματοποιήθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ στο Ομάν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αεροσκάφος Airbus A320neo της εταιρείας και διάρκεια πτήσης περίπου 6 ώρες.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των ενεργειών για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στην Ελλάδα. Η SKY express ανταποκρίθηκε άμεσα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ετοιμότητα και την επιχειρησιακή της δυνατότητα να στηρίζει κρίσιμες αποστολές, όταν αυτό απαιτείται.