Πολιτιστικό Καλεντάρι Δήμου Αγίου Νικολάου : Σάββατο 2 Αυγούστου έως Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025

Με τον εορτασμό της ιστορικής επετείου της Μάχης των Βρυσών, παιδικές παραστάσεις, έκθεση ζωγραφικής, προβολές ταινιών, Φεστιβάλ, κρητικά πανηγύρια συνεχίζονται οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, φορείς και σωματεία της περιοχής.

Συνοπτικά οι εκδηλώσεις από το Σάββατο 2 Αυγούστου την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 είναι οι εξής :

Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Βρυσών – Παιδική παράσταση Κυριακή 3 Αυγούστου 2025

Ο Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Βρυσών στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του εκδηλώσεων φιλοξενεί την παιδική παράσταση «Το κανόνι της Ειρήνης» από το κουκλοθέατρο Κρήτης την Κυριακή 3 Αυγούστου 2025.

Πλατεία πέρα Βρύσης

Ώρα 20:30

Είσοδος ελεύθερη

Έκθεση ζωγραφικής : «Our Crete” Δευτέρα 4/8-8/8 & 22/8-29/8

Μια ενδιαφέρουσα έκθεση ζωγραφικής φιλοξενείται από τις 4 έως τις 8 Αυγούστου στο “Ειρηνοδικείο” Αγίου Νικολάου.

Τίτλος της έκθεσης “Our Crete” με οικοδέσποινες τις καλλιτέχνιδες : Natalia Manannikova Stoyakovic και Ekaterina Petrova.

Η έκθεση που θα μεταφερθεί στις 22 – 29 Αυγούστου2025 στην πλατεία Νεάπολης θα είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 12:00 μ.μ – τις 21:00.

Είσοδος ελεύθερη.

Η ταινία «ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ» στην Φουρνή. Τρίτη 5 Αυγούστου 2025.

Η ταινία «ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ» από το κανάλι προσκυνητάρι Αγίας Γης, θα προβληθεί την Τρίτη 5 Αυγούστου 2025 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Φουρνής.

Οργάνωση εκδήλωσης : Ιερά Μητρόπολη Πέτρας & Χερρονήσου, Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Φουρνής «Η Ευαγγελίστρια», Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνής.

Είσοδος ελεύθερη.

Κρητικό Πανηγύρι στο Πάνω Χωριό Ελούντας. Τρίτη 5 Αυγούστου 2025.

Την Τρίτη 5 Αυγούστου 2025 παραμονή Αφέντη Χριστού στο Πάνω Χωριό Ελούντας (προαύλιο Δημοτικού Σχολείου) θα πραγματοποιηθεί πανηγύρι με το συγκρότημα του Στέφανου Σκουλικάρη.

Θα προσφερθούν νηστίσιμα φαγητά μαγειρεμένα από τις γυναίκες του χωριού.

Οργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Ελούντας

Ώρα έναρξης 21:00

Είσοδος ελεύθερη

Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλάτου Τριήμερο εκδηλώσεων 5-6-7 Αυγούστου 2025

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλάτου διοργανώνει τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Μίλατο.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλάτου και η γαλλική παροικία του χωριού, σας προσκαλούν σε μία βραδιά αφιερωμένη σε όσα μας ενώνουν.

Την Τρίτη 5 Αυγούστου 2025, στο μαγευτικό θεατράκι της Μιλάτου, θα προβληθεί η πολυαγαπημένη γαλλική ταινία «Αμελί».

Λίγο νωρίτερα, Γάλλοι και Έλληνες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, την αγάπη τους για τη Μίλατο και τον πολιτισμό και θα μας προσφέρουν κρύα γαλλικά πιάτα (γαλλικά τυριά, πατέ, φρούτα), κρασί, αλλά και … ντολμαδάκια!

Η προβολή της ταινίας θα ξεκινήσει στις 21.00. Διάρκεια: 122΄

Η κουζίνα θα λειτουργεί από τις 20.00.

Είσοδος ελεύθερη

Την Τετάρτη 6 Αυγούστου το Κουκλοθέατρο Κρήτης παρουσιάζει το έργο «Ο Ψαροτρομάρας».

Θεατράκι Μιλάτου

Ώρα :20:00

Την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025. Συναυλία με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη στο Λιμάνι της Μιλάτου.

158η Επέτειος Μάχης Βρυσών (1867-2025) Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025

Την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025 εορτάζεται η επέτειος της Μάχης των Βρυσών η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό γεγονός μείζονος σημασίας αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τη Μεγάλη Κρητική Επανάσταση του 1866-1869.

Την ημέρα αυτή θα τιμηθεί η μνήμη των φονευθέντων της Μάχης των Βρυσών.

• Ώρα 7.00: Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του

Σωτήρος.

• Ώρα 9.30: Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων. Τήρηση ενός λεπτού σιγής.

Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου.

• Ώρα 10.00: Ανάγνωση Πανηγυρικού από τον κ. Καρτέρη Κωνσταντίνο (συνταξιούχο

τραπεζικό υπάλληλο).

Οργάνωση : Αντιπεριφέρεια Λασιθίου – Δήμος Αγίου Νικολάου- Τοπική Κοινότητα Βρυσών

Κρητικό Πανηγύρι ανήμερα του Αφέντη Χριστού – 6 Αυγούστου 2025 στην Βουλισμένη

Την Τετάρτη 6 Αυγούστου ανήμερα του Αφέντη Χριστού ο Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βουλισμένης διοργανώνει Κρητικό πανηγύρι με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη.

Συμμετέχουν οι : Μιχάλης Παπαδάκης (λαούτο), Κυπριακής Θωμάς (λαούτο),Νίκος Μαυρογιάννης (κρουστά), Χάρης Βλαχάκης (πνευστά-μπάσο).

Προαύλιος χώρος Δημοτικού Σχολείου Βουλισμένης.

Ώρα έναρξης : 21:00

Διοργάνωση Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βουλισμένης

Συναυλία Αλκίνοου Ιωαννίδη στο Λιμάνι της Μιλάτου. Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025

Στο Λιμάνι της Μιλάτου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025 η

συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε

συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μιλάτου.

Ώρα έναρξης 21:30.

Τιμή εισόδου 17 ευρώ

9ο Φεστιβάλ Πλατείας στην πλατεία Βερντέν στην Νεάπολη. Παρασκευή 8 – Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Αυγούστου 2025.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ Πλατείας μας καλωσορίζει στον κόσμο των ήχων και των ρυθμών της μεγάλης οικογένειας των κρουστών μουσικών οργάνων.

Σημαντικοί καλλιτέχνες όπως: ο Jim White, ο Νίκος Σιδηροκαστρίτης, ο Βαγγέλης Καρίπης, ο Δημήτρης Αγγελάκης, ο Κωστής Πουλιανάκης, πλαισιωμένοι από σπουδαίους μουσικούς, όπως ο Γιώργης Ξυλούρης (Ψαρογιώργης), ο Γιώργης Μανωλάκης κ.α., αλλά και μουσικά σχήματα στα οποία τα Κρουστά έχουν εμφατικό ρόλο, όπως οι «Δυνάμεις του Αιγαίου» στην ιστορική τους μορφή, οι “Blues Wire”, οι “Polis Ensemble” με πλήρη σύνθεση και οι «Δούρειος Ήχος», θα μας γνωρίσουν τη δυναμική και αρχέγονη αίσθηση που μόνο τα κρουστά μουσικά όργανα μπορούν να προσφέρουν.

Το 9 ο Φεστιβάλ Πλατείας 2025, συμπληρώνεται από πρόγραμμα παράλληλων δράσεων Τρία σεμινάρια κρουστών (ένα κάθε μέρα) από τον Βαγγέλη Καρίπη, τον Μανούσο Κλαπάκη και τον Κωστή Πουλιανάκη, ένα σεμινάριο/παρουσίαση για παιδιά από τον Άλκη Πασχαλίδη, μία προσυναυλιακή εκδήλωση με το συγκρότημα «Εν ρυθμώ» και μία παράσταση θεάτρου σκιών με θέμα εμπνευσμένο από τα κρουστά με τον Άθω Δανέλλη και τον θίασό του.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ : Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025

Δυνάμεις του Αιγαίου

Κωστής Πουλιανάκης (κρουστά – πνευστά)

Μάνος Τζανάκης (ούτι)

Θέμης Πολυζωάκης (βιολί)

Sol Legertwood (τσέλο)

Ώρα : 20:30

Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Δούρειος Ήχος

Polis Ensemble

Blues Wire

Ώρα : 20:30

Κυριακή 10 Αυγούστου2025

Νίκος Σιδηροκαστρίτης (τύμπανα)

Γιώργης Μανωλάκης (Λαούτο – φωνή)

Γιώργος Κοντογιάννης (Λύρα)

Στέφανος Κουρουπάκης (κόντρα μπάσο)

Βαγγέλης Καρίπης (κρουστά)

Αλέξανδρος Καψοκαβάδης (ούτι – κιθάρα)

Γιώργος Κοντογιάννης (λύρα)

Dimitris Angelakis Quartet

Ώρα : 20:30

Εισιτήριο Ημέρας 8 ευρώ – Τριημέρου 18 ευρώ.

Διοργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – Περιφέρεια Κρήτης – Οργανωτική επιτροπή

Φεστιβάλ Πλατείας

Τις ημέρες του Φεστιβάλ το Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης θα είναι ανοικτό 17:00 – 20:00

με ξενάγηση από τους υπευθύνους.

Παράλληλες Δράσεις «Φεστιβάλ Πλατείας»

Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 – Αμφιθέατρο Παιδόπολης Νεάπολης (Κ.Π.Π.Λ)

Σεμινάριο κρουστών – Κωστής Πουλιανάκης

Ώρα : 15:00 – 18:00

Δημοτικός Κήπος Νεάπολης

Προσυναυλιακή εκδήλωση έναρξης του 9 ου Φεστιβάλ Πλατείας με το συγκρότημα «Εν

ρυθμώ»

Ώρα : 19:00

Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Αίθουσα Φιλαρμονικής Νεάπολης

Σεμινάριο Κρουστών- Μανούσος Κλαπάκης

Ώρα 13:30 – 16:30

Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης

Παράσταση θεάτρου Σκιών του Άθω Δανέλλη «Ο Καραγκιόζης τυπανιστής»

Ώρα : 19:30

Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Αίθουσα Φιλαρμονικής Νεάπολης

Σεμινάριο κρουστών / ντραμς – Βαγγέλης Καρίπης

Ώρα 12:00-15:00

Δημοτικός κήπος Νεάπολης

Ρυθμός και Κρουστά για παιδιά άνω των 6 ετών- Άλκης Πασχαλίδης

Ώρα : 18:30

Προβολές ταινιών στα κινηματοθέατρα : «Δρήρος» στην Νεάπολη – «Χριστίνα» στον Άγιο Νικόλαο

Με τις ταινίες «Ο Νόμος του Μέρφυ», «Τόσο Κοντά, Τόσο Μακριά», «Το Φοινικικό

Σχέδιο», «Το Ατίθασο Ρομπότ», «Jurassic World: Αναγέννηση» συνεχίζονται οι

κινηματογραφικές προβολές στα κινηματοθέατρα «Χριστίνα» στον Άγιο Νικόλαο και

«Δρήρος» στην Νεάπολη.

Θερινό Κινηματοθέατρο «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» Άγιος Νικόλαος

«Ο Νόμος Του Μέρφυ» (Κοινωνική κωμωδία)

Έπειτα από ένα ατύχημα, η Μαρία Αλίκη, μια αποτυχημένη ηθοποιός σε αναζήτηση

μεγάλων ρόλων, εισέρχεται σε μία πραγματικότητα όπου καλείται να παίξει όλους

τους πιθανούς ρόλους που θα μπορούσε να της έχει χαρίσει η ζωή, αν είχε κάνει

διαφορετικές επιλογές. Πού βρίσκεται; Ονειρεύεται, πέθανε ή λιποθύμησε;

Προσπαθώντας να καταλάβει τι της συμβαίνει, αλλά και να βρει την έξοδο προς την

αληθινή ζωή της, η Μαρία Αλίκη βλέπει τον εαυτό της να προσπαθεί να χωρέσει σε

ρόλους που μοιάζει να έχουν σχεδιάσει άλλοι για εκείνη. Πώς μπορεί να γυρίσει

πίσω; Κυρίως όμως: θέλει να γυρίσει πίσω; Υπάρχει κάτι που αγαπάει στη ζωή της;

Σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, με πολλά ευτράπελα, η Μαρία Αλίκη θα αναμετρηθεί με

τον εαυτό της και θα κληθεί να απαντήσει επί της ουσίας “To be or not to be ?”. Σε

τελική ανάλυση, ποια είναι πραγματικά η Μαρία Αλίκη και πώς μπορεί να βρει την

έξοδο για να επιστρέψει στη ζωή;

Ώρα προβολής (21:00)

Σάββατο 02/08

Διάρκεια: 1 ώρα & 55 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 12 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/o-nomos-tou-

murphy-cine-christina/

Θερινό Κινηματοθέατρο «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» – Άγιος Νικόλαος

«Τόσο Κοντά, Τόσο Μακριά» (Ρομαντικό Δράμα)

Ένα ζευγάρι συναντιέται μετά από έναν χρόνο χωρισμού για να οριστικοποιήσει το

διαζύγιό του και να διαπραγματευτεί το μέλλον των δύο παιδιών του. Εκείνη μοιάζει

σίγουρη για την απόφασή της, ενώ εκείνος φαίνεται να μην έχει δεχθεί ότι ο γάμος

τους έχει τελειώσει. Οι έντονες διαφωνίες και οι αντιφάσεις τους φέρνουν τα

βαθύτερα συναισθήματά τους στην επιφάνεια. Η αγάπη και η έλξη τους

αναζωπυρώνεται, καθώς το νησί, όμορφο και επικίνδυνο, γίνεται καθρέφτης του

γάμου τους.

Ώρα προβολής (21:00)

Κυριακή 03/08

Δευτέρα 04/08

Τετάρτη 06/08

Διάρκεια: 1 ώρα & 20 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 12 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/toso-konta-

toso-makria-cine-christina/

Θερινό Κινηματοθέατρο «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» – Άγιος Νικόλαος

Με την ταινία «Το Φοινικικό Σχέδιο» συνεχίζονται οι εβδομαδιαίες προβολές

επιλεγμένων ταινιών που διοργανώνει κάθε καλοκαίρι η «Λέσχη Κινηματογράφου

Αγίου Νικολάου» σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου

Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).

«Το Φοινικικό Σχέδιο» (Κωμική περιπέτεια)

1950. Η ιστορία μιας οικογένειας και μιας οικογενειακής επιχείρησης. Ο Ζα-ζα

Κόρντα, αινιγματικός βιομήχανος και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην

Ευρώπη, επιβιώνει από άλλη μία απόπειρα δολοφονίας (το έκτο του αεροπορικό

δυστύχημα). Οι περίπλοκες και αδίστακτες επιχειρηματικές του πρακτικές τον έχουν

μετατρέψει σε εχθρό όχι μόνο στα μάτια των ανταγωνιστών του, αλλά και ξένων

κυβερνήσεων πάσης ιδεολογίας, καθώς έχει μπει στο στόχαστρο δολοφόνων.

Πλέον,

βρίσκεται στο τελικό στάδιο ενός δεκαετούς σχεδίου που θα καθορίσει την καριέρα

του: το Φοινικικό Σχέδιο Υποδομής Κόρντα, με σκοπό την εκμετάλλευση μιας εν

δυνάμει πλούσιας, παραμελημένης περιοχής. Οι απειλές κατά της ζωής του γίνονται

όλο και πιο συνεχείς, με το ρίσκο, τόσο οικονομικό όσο και προσωπικό, να είναι

ανυπολόγιστο.

Τρίτη 05/08 (21:00)

Διάρκεια: 1 ώρα & 49 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 12 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/the-

phoenician-scheme-cine-christina/

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» – Νεάπολη

«Το Ατίθασο Ρομπότ» (Περιπέτεια κινουμένων σχεδίων- Μεταγλωττισμένο)

Η επική περιπέτεια ακολουθεί το ταξίδι ενός ρομπότ – σειρά ΡΟΖΟΥΜ, μονάδα

7134, εν συντομία Ρόζι – που ναυαγεί σε ένα ακατοίκητο νησί και πρέπει να

προσαρμοστεί στο αφιλόξενο περιβάλλον, ενώ σταδιακά χτίζει σχέσεις με τα ζώα στο

νησί και γίνεται η θετή γονέας ενός ορφανού χηνόπουλου. Μία δυνατή ιστορία

αυτογνωσίας, μία συναρπαστική μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην τεχνολογία και τη

φύση, και μία συγκινητική εξερεύνηση του τι σημαίνει να είσαι ζωντανός και

συνδεδεμένος με όλα τα έμβια όντα.

Ώρα προβολής (18:00)

Σάββατο 02/08

Κυριακή 03/08

Διάρκεια: 1 ώρα & 42 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/to-atithaso-

robot-driros/

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» Νεάπολη

«Jurassic World: Αναγέννηση» (περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας)

Η οικολογία του πλανήτη δεν ευνοεί τους δεινόσαυρους. Αυτοί που έχουν απομείνει

βρίσκονται σε απομονωμένα περιβάλλοντα του ισημερινού με παρόμοιο κλίμα με

εκείνο που κάποτε τους ευνόησε. Τα τρία μεγαλύτερα πλάσματα της ξηράς, της

θάλασσας και του αέρα σε αυτή την τροπική βιόσφαιρα κρατούν στο DNA τους το

κλειδί για ένα φάρμακο με θαυματουργά οφέλη για την ανθρωπότητα.

Η ειδική σε

μυστικές επιχειρήσεις Ζόρα Μπένετ αναλαμβάνει να ηγηθεί μιας εξειδικευμένης

ομάδας σε μια άκρως απόρρητη αποστολή με σκοπό την εξασφάλιση γενετικού

υλικού. Όταν η επιχείρηση της Ζόρα διασταυρώνεται με μία οικογένεια της οποίας το

σκάφος ανατράπηκε από επιδρομείς υδρόβιους δεινόσαυρους, θα καταλήξουν όλοι

αποκλεισμένοι σε ένα απαγορευμένο νησί, που φιλοξενούσε κάποτε μια απόρρητη

ερευνητική εγκατάσταση του Jurassic Park.

Εκεί, όπου συνυπάρχουν δεινόσαυροι

διαφόρων ειδών, έρχονται αντιμέτωποι με μία συγκλονιστική, σκοτεινή αποκάλυψη,

ένα μυστικό κρυμμένο από τον κόσμο για δεκαετίες.

Ώρα προβολής (21:00)

Σάββατο 02/08

Κυριακή 03/08

Διάρκεια: 2 ώρα & 14 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 15 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/jurassic-

world-rebirth-driros/