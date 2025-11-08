ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου : «Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις, να μην τις παίρνει ο άνεμος»

Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Ο Μίκης Θεοδωράκης, o Θάνος Μικρούτσικος, o Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Θέμης Ανδρεάδης και ο Μιχάλης Γρηγορίου μελοποιούν Μανόλη Αναγνωστάκη. Μία μουσικοποιητική παράσταση, αφιερωμένη στα εκατό χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή.

Ο διαχρονικός λόγος του Μανόλη Αναγνωστάκη αποτελεί ακόμα και σήμερα ταυτόχρονα πρόσκληση αλλά και πρόκληση. Άλλοτε μας προσκαλεί να προχωρήσουμε σε «Δρόμους παλιούς» κι άλλοτε μας προκαλεί να αναμετρηθούμε σε μια παρτίδα «Σκάκι».

Μας μιλά για τον έρωτα, τον αγώνα, την απώλεια, την ελευθερία… Πάντα με την υπόσχεση πως θα έρθουν καλύτερες μέρες «Όταν όλα περάσουν». Κι έτσι η πρόκληση θα μας κάνει να ονειρευτούμε ξανά, κι η πρόσκληση θα μας ενώσει.

Συντελεστές:
• Τραγούδι: Μαριέλλα Βιτώρου, Σήφης Καυκαλάς
• Αφήγηση: Άθως Δανέλλης
• Πιάνο: Γιάννης Κιαγιαδάκης
• Μπουζούκι-Τραγούδι: Τηλέμαχος Αθανασιάδης
• Μπάσο: Μιχάλης Αυλωνίτης
• Βιολί: Άρης Συσκάκης
• Επιμέλεια: Μαριέλλα Βιτώρου

Προπώληση Εισιτηρίων
Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 14€ και 12€ (γενική είσοδος) και 12€ και 10€ (άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) ξεκίνησε και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)
– Την ticketservices.gr,
– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Χορηγοί
• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines
• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel | ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA
• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services
• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines
• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ

• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group
• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο | Τεχνομηχανική
• Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA
• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS
• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά

Κοινή ανακοίνωση- καταγγελία του συνόλου των Ενώσεων Αστυνομικών Κρήτης:Η Κρήτη δεν είναι πειραματόζωο.
Κοινή ανακοίνωση- καταγγελία του συνόλου των Ενώσεων Αστυνομικών Κρήτης:Η Κρήτη δεν είναι πειραματόζωο.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Προς: 1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ....

8 Νοεμβρίου:Χρόνια Πολλά Πολεμική Αεροπορία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στις 8 Νοεμβρίου, εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και...

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή γιορτή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο...

Χρόνια Πολλά Ρέθυμνο με το Ιστορικό Αρκάδι ,σύμβολο του αγώνα για την ελευθερία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αρκάδι : Σύμβολο του αγώνα για την ελευθερία Στις περιοχές...

