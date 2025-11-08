ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Καθηγητές και μαθητές της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
6 Νοεμβρίου 2025

Την Πέμπτη, 6η Νοεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος με χαρά υποδέχθηκε αντιπροσωπεία καθηγητών και μαθητών της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, που επισκέπτονται, σε εκπαιδευτική εκδρομή, την Κρήτη και την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Οι μαθητές της Ριζαρείου, συνοδευόμενοι από τον διευθυντή και καθηγητές της Σχολής, επισκέφθηκαν προσκυνηματικά την ιστορική Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αρκαδίου, ενώ προηγουμένως έγιναν δεκτοί από τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Πρόδρομο στην Ενορία Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Μισιρίων, όπου, μετά το προσκύνημα στον Ιερό Ναό, παρακάθησαν σε γεύμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ενορίας.

Το γεύμα διανθίστηκε από πλούσιο κρητικό πρόγραμμα, το οποίο οι μαθητές χάρηκαν ιδιαιτέρως, συμμετέχοντας με τραγούδια και χορούς.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε με θερμούς λόγους στην ιστορική Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή και στην παρακαταθήκη, την οποία διακρατούν και οι σημερινοί μαθητές και διδάσκοντες, και ευχήθηκε πάντοτε η Σχολή αυτή, με τις πρεσβείες του εν Αγίοις Πατρός ημών Νεκταρίου, επισκόπου Πενταπόλεως, του εν Αιγίνη, να χαρίζει γλυκείς καρπούς στην παιδεία και στην Αγία μας Εκκλησία.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια

0
Η επίθεση (α λα Ζωνιανά) σε αυτοκινητοπομπή αστυνομικών το...

Ρέθυμνο:Εξιχνιάστηκαν δύο τηλεφωνικές απάτες

0
Εξιχνιάστηκαν -2- τηλεφωνικές απάτες στο Ρέθυμνο και συνελήφθη ...

Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια

0
Η επίθεση (α λα Ζωνιανά) σε αυτοκινητοπομπή αστυνομικών το...

Ρέθυμνο:Εξιχνιάστηκαν δύο τηλεφωνικές απάτες

0
Εξιχνιάστηκαν -2- τηλεφωνικές απάτες στο Ρέθυμνο και συνελήφθη ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου : «Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις, να μην τις παίρνει ο άνεμος»
Επόμενο άρθρο
Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Πρέσβη της Κίνας Στο επίκεντρο η ενίσχυση της συνεργασίας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η επίθεση (α λα Ζωνιανά) σε αυτοκινητοπομπή αστυνομικών το...

Ρέθυμνο:Εξιχνιάστηκαν δύο τηλεφωνικές απάτες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εξιχνιάστηκαν -2- τηλεφωνικές απάτες στο Ρέθυμνο και συνελήφθη ...

Ο μελοποιημένος Μανώλης Αναγνωστάκης – Εκατό χρόνια από τη γέννησή του

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος εκατό χρόνων από τη...

Κρήτη: Το σχέδιο για τον «αφοπλισμό» της – Πώς η ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί να ξεριζώσει την παράνομη οπλοκατοχή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μετά τα αιματηρά περιστατικά που συγκλόνισαν το νησί, η...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST