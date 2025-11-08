Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Πρέσβη της Κίνας Στο επίκεντρο η ενίσχυση της συνεργασίας

Συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα Fang Qiu, πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Η συνάντηση έγινε με αφορμή την επίσκεψη του Αντιπροέδρου του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας Ding Xuexiang.

Ο Πρέσβης της Κίνας απηύθυνε πρόσκληση στον Περιφερειάρχη για την από κοινού ανάληψη δράσεων με ορόσημο τη συμπλήρωση 20 ετών το 2026 από την ανακήρυξη της ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Ο Fang Qiu επεσήμανε τις σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς, όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός, η εκπαίδευση, η τεχνολογία, η ενέργεια και το εμπόριο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ποιότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων της Κρήτης. Ο Πρέσβης εξέφρασε την εκτίμησή του για το νησί, δίνοντας έμφαση στο κρητικό ελαιόλαδο και τις αναγνωρισμένες θεραπευτικές του ιδιότητες.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε την ποιότητα των κρητικών προϊόντων, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Κρήτης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε στενή συνεργασία με τους παραγωγούς, για την ανάδειξη και προώθησή τους στις διεθνείς αγορές.

Στη συζήτηση τέθηκαν, επίσης, τα ζητήματα της συνδεσιμότητας και της ενίσχυσης των τουριστικών ροών.

Ο Πρέσβης αναφέρθηκε στις τρεις απευθείας αεροπορικές συνδέσεις που πλέον συνδέουν την Κίνα με την Αθήνα. Παράλληλα, χαιρέτισε την απόφαση του Πεκίνου να παρατείνει στις 30 ημέρες την περίοδο μονομερούς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης βίζας για Έλληνες πολίτες.

Κλείνοντας, ο Fang Qiu σημείωσε τη σημαντική δυνατότητα που υπάρχει για την προσέλκυση επισκεπτών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας στην Κρήτη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμη και στη χειμερινή περίοδο.