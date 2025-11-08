ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Πρέσβη της Κίνας Στο επίκεντρο η ενίσχυση της συνεργασίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα Fang Qiu, πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Η συνάντηση έγινε με αφορμή την επίσκεψη του Αντιπροέδρου του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας Ding Xuexiang.

Ο Πρέσβης της Κίνας απηύθυνε πρόσκληση στον Περιφερειάρχη για την από κοινού ανάληψη δράσεων με ορόσημο τη συμπλήρωση 20 ετών το 2026 από την ανακήρυξη της ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Ο Fang Qiu επεσήμανε τις σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς, όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός, η εκπαίδευση, η τεχνολογία, η ενέργεια και το εμπόριο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ποιότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων της Κρήτης. Ο Πρέσβης εξέφρασε την εκτίμησή του για το νησί, δίνοντας έμφαση στο κρητικό ελαιόλαδο και τις αναγνωρισμένες θεραπευτικές του ιδιότητες.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε την ποιότητα των κρητικών προϊόντων, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Κρήτης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε στενή συνεργασία με τους παραγωγούς, για την ανάδειξη και προώθησή τους στις διεθνείς αγορές.
Στη συζήτηση τέθηκαν, επίσης, τα ζητήματα της συνδεσιμότητας και της ενίσχυσης των τουριστικών ροών.

Ο Πρέσβης αναφέρθηκε στις τρεις απευθείας αεροπορικές συνδέσεις που πλέον συνδέουν την Κίνα με την Αθήνα. Παράλληλα, χαιρέτισε την απόφαση του Πεκίνου να παρατείνει στις 30 ημέρες την περίοδο μονομερούς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης βίζας για Έλληνες πολίτες.
Κλείνοντας, ο Fang Qiu σημείωσε τη σημαντική δυνατότητα που υπάρχει για την προσέλκυση επισκεπτών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας στην Κρήτη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμη και στη χειμερινή περίοδο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια

0
Η επίθεση (α λα Ζωνιανά) σε αυτοκινητοπομπή αστυνομικών το...

Ρέθυμνο:Εξιχνιάστηκαν δύο τηλεφωνικές απάτες

0
Εξιχνιάστηκαν -2- τηλεφωνικές απάτες στο Ρέθυμνο και συνελήφθη ...

Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια

0
Η επίθεση (α λα Ζωνιανά) σε αυτοκινητοπομπή αστυνομικών το...

Ρέθυμνο:Εξιχνιάστηκαν δύο τηλεφωνικές απάτες

0
Εξιχνιάστηκαν -2- τηλεφωνικές απάτες στο Ρέθυμνο και συνελήφθη ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Καθηγητές και μαθητές της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Επόμενο άρθρο
Παρέμβαση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το «σκοτεινό παρελθόν» στα Βορίζια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η επίθεση (α λα Ζωνιανά) σε αυτοκινητοπομπή αστυνομικών το...

Ρέθυμνο:Εξιχνιάστηκαν δύο τηλεφωνικές απάτες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εξιχνιάστηκαν -2- τηλεφωνικές απάτες στο Ρέθυμνο και συνελήφθη ...

Ο μελοποιημένος Μανώλης Αναγνωστάκης – Εκατό χρόνια από τη γέννησή του

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος εκατό χρόνων από τη...

Κρήτη: Το σχέδιο για τον «αφοπλισμό» της – Πώς η ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί να ξεριζώσει την παράνομη οπλοκατοχή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μετά τα αιματηρά περιστατικά που συγκλόνισαν το νησί, η...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST