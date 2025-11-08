Παρέμβαση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από θεσμική θωράκιση, επαρκή χρηματοδοτικά εργαλεία και ουσιαστική ενίσχυση, προκειμένου να υπηρετήσει τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών»

Στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025, συμμετέχει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, θέτοντας στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου ζητήματα κρίσιμης σημασίας για το παρόν και το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τον Δήμο Αγίου Νικολάου εκπροσωπούν επίσης: η Γενική Γραμματέας Άννα Οικονομίδου, η αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Σχολικής Στέγης Μαρία–Ναυσικά Γάλλου, ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κωνσταντίνος Καστελλιανάκης και η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Ευαγγελία Φανουράκη.

Κατά την παρέμβαση-πρότασή του, ο Δήμαρχος ανέδειξε ως μείζον θέμα την ανάγκη θεσμικής θωράκισης και ουσιαστικής στήριξης της πολεοδομικής ανάπτυξης, τονίζοντας ότι:

 Το υφιστάμενο σύστημα είναι γραφειοκρατικό, ασαφές και εξαιρετικά χρονοβόρο, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και αναπτυξιακό τέλμα για τους δήμους.

 Απουσιάζει ένα σταθερό χρηματοδοτικό εργαλείο για πολεοδομικές μελέτες, απαλλοτριώσεις και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, ενώ οι περιορισμένες προβλέψεις του Πράσινου Ταμείου δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες.

 Η ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων παραμένει μετέωρη, καθώς αφορά την παράδοση μελετών, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για την ενεργοποίησή τους μέσω Προεδρικών Διαταγμάτων.

 Η υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο κεντρικό κράτος δημιουργεί καθυστερήσεις και ανισότητες σε βάρος των περιφερειακών δήμων.

 Ενισχύεται η ανησυχία ότι η ανάπτυξη ευνοεί τα μεγάλα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, αφήνοντας πίσω τη μικρή και μεσαία ιδιοκτησία που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της τοπικής κοινωνίας.

Ο κ. Μενεγάκης υπογραμμίζει παράλληλα στην πρότασή του, την ανάγκη καθορισμού της φέρουσας ικανότητας των δήμων, τονίζοντας πως:

«Δεν αρκούν οι τουριστικές επενδύσεις υψηλού επιπέδου. Χρειαζόμαστε αντίστοιχες δημόσιες υποδομές, σύγχρονα δίκτυα, σχολεία, ελεύθερους χώρους και ποιότητα ζωής για τους πολίτες».

Αναφορικά με τον χωροταξικό σχεδιασμό του Δήμου Αγίου Νικολάου, σημείωσε ότι επιλέχθηκε το μοντέλο συμμετοχικού σχεδιασμού, με ενεργοποίηση επιστημόνων, φορέων και ενεργών πολιτών, ωστόσο το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα για τον περιορισμό της δόμησης στους μικρούς οικισμούς στερεί αναπτυξιακά εργαλεία από τις τοπικές κοινωνίες και «καθοδηγεί» τα ΤΠΣ προς ένα πλαίσιο συρρίκνωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος και στις μεγάλες αλλαγές που φέρνουν οι νέες υποδομές στην Κρήτη (αεροδρόμιο Καστελλίου, ΒΟΑΚ), επισημαίνοντας:

 τον κίνδυνο αστυφιλίας και εγκατάλειψης περιφερειακών περιοχών,

 την ενίσχυση της εποχικότητας της οικονομίας,

 και την ανάγκη συγκράτησης νέων, εργαζομένων και οικογενειών στον τόπο τους.

Οι προτάσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου προς την Πολιτεία:

1. Απλοποίηση των πολεοδομικών διαδικασιών με σαφές θεσμικό πλαίσιο και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα.

2. Σταθερή κρατική χρηματοδότηση για μελέτες, απαλλοτριώσεις και κοινόχρηστους χώρους.

3. Καθορισμός φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής και πρόβλεψη πόρων για αντίστοιχες υποδομές.

4. Ενίσχυση των περιφερειακών δήμων με τεχνική και διοικητική υποστήριξη.

5. Δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη, με ισότιμες ευκαιρίες για μικρή και μεσαία ιδιοκτησία.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου έκλεισε την πρότασή του με το μήνυμα:

«Η ανάπτυξη δεν είναι προνόμιο λίγων. Είναι δικαίωμα όλων. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε τον κόσμο στον τόπο του, να του δώσουμε προοπτική, λόγους να δημιουργήσει και να ζήσει με αξιοπρέπεια».

