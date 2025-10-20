Πού θα ταξιδέψουν οι Ελληνες την 28η Οκτωβρίου

Οι δημοφιλείς προορισμοί ανά τη χώρα και πού διαμορφώνεται το κόστος διαμονής. Πού υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα δωμάτια. Πώς κινείται η ζήτηση για σύντομη «απόδραση» στο εξωτερικό.

Την τιμητική τους θα έχουν την 28η Οκτωβρίου ορεινοί προορισμοί εντός Ελλάδας, αλλά και μεγαλουπόλεις του εξωτερικού, με την πληρότητα σε ξενοδοχεία και καταλύματα τύπου Airbnb να ενισχύεται σταδιακά και τα οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα να γίνονται ανάρπαστα, δίνοντας επί της ουσίας το σήμα για την εκκίνηση της χειμερινής σεζόν.

Το γεγονός ότι φέτος η 28η Οκτωβρίου εορτάζεται Τρίτη λειτουργεί ευνοϊκά για τους επιχειρηματίες που ποντάρουν στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής προκειμένου να δουν τα καταλύματά τους να αγγίζουν το απόλυτο 100% σε επίπεδο πληρότητας, δεδομένου ότι σε αρκετούς προορισμούς υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα δωμάτια.

Και αυτό διότι οι πιο… τολμηροί αποφασίζουν να εκδράμουν για 4 ημέρες, άλλοι για 3 και άλλοι για 2, γεμίζοντας έτσι τα καταλύματα όλο το διάστημα από την Παρασκευή μέχρι και την Τρίτη. «Υπάρχουν διάφορες ταχύτητες φέτος. Κάποιοι, λιγότεροι, κλείνουν δωμάτιο για τέσσερις διανυκτερεύσεις, κάποιοι άλλοι για τρεις και υπάρχουν και εκείνοι που αποφασίζουν να εκδράμουν για δύο ημέρες, είτε για το Σαββατοκύριακο, είτε για το διήμερο Κυριακή – Δευτέρα», επισημαίνουν στο Euro2day.gr παράγοντες της αγοράς.

Ισχυρή ζήτηση διαπιστώνεται, την ίδια στιγμή, και για τα οργανωμένα ταξίδια στο εξωτερικό, ενώ δεν είναι λίγοι και εκείνοι που έχουν αρχίσει να βλέπουν λίγο πιο μακριά, προγραμματίζοντας από τώρα τις εξορμήσεις των Χριστουγέννων.

Η εικόνα εντός Ελλάδας

Στο κάδρο των προορισμών που επιλέγουν φέτος οι Έλληνες ταξιδιώτες για την παραδοσιακή εξόρμησή τους βρίσκονται η Αράχοβα, τα Ιωάννινα και τα γειτονικά χωριά, το Πήλιο, τα Καλάβρυτα και η ορεινή Κορινθία, ενώ έντονη κινητικότητα διαπιστώνεται και για περιοχές του ορεινού όγκου της Βόρειας Ελλάδας, με αιχμή την Πιερία.

Ενδεικτικά, μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για την Πελοπόννησο και δη για τα Καλάβρυτα. Η πληρότητα στα καταλύματα της περιοχής κινείται πέριξ του 60% με 70%, με τους επιχειρηματίες του τουρισμού να ποντάρουν στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής προκειμένου να «πιάσουν» τις περσινές επιδόσεις που παρέπεμπαν σε πληρότητα άνω του 90%.

Οι περισσότεροι εκδρομείς επιλέγουν να διανυκτερεύσουν Παρασκευή και Σάββατο στο χωριό της Πελοποννήσου, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να εκδράμουν από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη, «κλέβοντας» τη Δευτέρα. Οι τιμές στα διαθέσιμα δωμάτια ποικίλουν, ξεκινούν από 70 ευρώ και φτάνουν έως τα 200 ευρώ για ένα δίκλινο δωμάτιο.

Πληρότητα άνω του 70% με 80% διαπιστώνεται στα καταλύματα της πόλης των Ιωαννίνων, καθώς και των χωριών που βρίσκονται πέριξ, με αιχμή τα Τζουμέρκα, τα Ζαγοροχώρια, το Μέτσοβο και την Κόνιτσα. Οι περισσότεροι εκδρομείς της ευρύτερης περιοχής επιλέγουν τις τρεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις, με τις τιμές να ξεκινούν από 60 ευρώ και να φτάνουν τα 250 ευρώ για ένα δίκλινο δωμάτιο. Αντίστοιχα, το κόστος για ένα δωμάτιο στο οποίο μπορεί να φιλοξενηθεί μια οικογένεια ξεκινά από 100 ευρώ και φτάνει τα 300 ευρώ.

Κινητικότητα καταγράφεται και στο Πήλιο, με αρκετά δωμάτια να είναι ακόμη διαθέσιμα για εκείνους που θα επιλέξουν την τελευταία στιγμή να εκδράμουν, εκμεταλλευόμενοι τις προσφορές στις οποίες προχωρούν οι επιχειρηματίες του κλάδου. Το κόστος για ένα δίκλινο δωμάτιο ξεκινά από 60 ευρώ και φτάνει κατά προσέγγιση τα 140 ευρώ.

Έντονη είναι, την ίδια στιγμή, η ζήτηση για τα οργανωμένα πακέτα, με το σχετικό κόστος να ξεκινά από 200 ευρώ για τρεις διανυκτερεύσεις και φτάνει μέχρι και τα 400 ευρώ περίπου για τέσσερις διανυκτερεύσεις κατ’ άτομο.

Ενδεικτικά ένα τριήμερο ταξίδι στο Καρπενήσι κοστίζει 248 ευρώ ανά άτομο, μια τετραήμερη απόδραση ανέρχεται στα 284 ευρώ και ένα τριήμερο ταξίδι στη φθινοπωρινή Αρκαδία κοστίζει 345 ευρώ ανά άτομο.

Ανάρπαστα τα Airbnb

Μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται και για τα καταλύματα που μισθώνονται διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας τύπου Airbnb ενόψει της 28ης Οκτωβρίου, χάρη στην ιδιωτικότητα που προσφέρουν στους ταξιδιώτες, με τις κρατήσεις να διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στο 80%-85% σε δημοφιλείς προορισμούς του ορεινού όγκου.

Συγκεκριμένα, οι κρατήσεις στα καταλύματα του ορεινού όγκου, με αιχμή τα χωριά της Πελοποννήσου και της Ηπείρου, κινούνται σε υψηλά επίπεδα, με την πλειονότητα των ταξιδιωτών να προγραμματίζει μια απόδραση τριών διανυκτερεύσεων.

Οι τιμές στα καταλύματα είναι αυξημένες κατά 15% σε σχέση με πέρυσι και ως εκ τούτου, ενδεικτικά, το κόστος για ένα κατάλυμα που μισθώνεται διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας τύπου Airbnb και διαθέτει δύο υπνοδωμάτια κυμαίνεται μεταξύ 90 ευρώ και 150 ευρώ.

Η ζήτηση για το εξωτερικό

Στο επίκεντρο του ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος των Ελλήνων για την 28η Οκτωβρίου βρίσκονται και προορισμοί του εξωτερικού, δεδομένου ότι δεν είναι λίγοι οι Έλληνες ταξιδιώτες που προτιμούν να εκδράμουν εκτός των ελληνικών συνόρων. Ενδεχομένως, δε, η ζήτηση για ταξίδια στο εξωτερικό φέτος να είναι πιο ισχυρή σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς.

Μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται για οργανωμένα πακέτα με προορισμούς πόλεις εκτός Ελλάδας, με το Μαρόκο και την Αίγυπτο να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των ταξιδιωτών. Ακολουθούν σε δυναμική η Μάλτα, η Πράγα και η Βιέννη και έπονται το Λονδίνο, η Ρώμη και το Παρίσι. Ως προς τη διάρκεια, τα πενθήμερα ταξίδια είναι εκείνα που δελεάζουν περισσότερο τους Έλληνες, με το μέσο κόστος τους να κυμαίνεται γύρω στα 700 ευρώ με 800 ευρώ.

Ενδεικτικά, ωστόσο, ένα οκταήμερο ταξίδι στην Αίγυπτο κοστίζει περίπου 1.200 ευρώ, μια αντίστοιχη εκδρομή στο Μαρόκο έχει κόστος 990 ευρώ, ένα οδικό ταξίδι 6 ημερών στην Κωνσταντινούπολη κοστίζει 470 ευρώ και ένα οκταήμερο ταξίδι στην Τυνησία φτάνει τα 690 ευρώ.