ΜΟΥΣΙΚΗ

Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση της βιογραφίας του Βασίλη Σκουλά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο περιβόλι του ουρανού, έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, η επίσημη παρουσίαση της βιογραφίας του Βασίλη Σκουλά «Στο μετερίζι τα’ ανθρωπιάς», με συγγραφέα

τον Κώστα Μπαλαχούτη και κυκλοφορία από τις εκδόσεις Όγδοο.

Εκπρόσωποι του πολιτιστικού, πολιτικού και δημοσιογραφικού χώρου, φίλοι και θαυμαστές
έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση. Ανάμεσα στους εκλεκτούς προσκεκλημένους ήταν
ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης και ο Αρχηγός της πολεμικής Αεροπορίας,
κ. Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Σε μια συγκινησιακή ατμόσφαιρα, ο αγαπημένος και τιμώμενος καλλιτέχνης, Βασίλης Σκουλάς, ευχαρίστησε από καρδιάς όλους τους παρευρισκόμενους, υπέγραψε πλήθος βιβλίων
και μας ταξίδεψε στην Κρήτη με τη λύρα του και το τραγούδι του.

Τον ρόλο του συντονιστή της παρουσίασης, είχε αναλάβει ο δημοσιογράφος και πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, κ. Πάνος Σόμπολος, που με την πείρα του και την δημοσιογραφική ιδιότητα μας χάρισε μια άψογη παρουσίαση.

Ο πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος του Alpha, κ. Μανώλης Δραϊνάκης,
πήρε πρώτος τον λόγο και αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση και την βαθιά εκτίμηση, που τον δένει με τον κ. Βασίλη Σκουλά. Η κυρία του πάνελ, Μαρία Νικόλτσιου, τόνισε ότι μπορεί να μην έχει καταγωγή από την Κρήτη, αλλά η αγάπη της και ο θαυμασμός της για τον κ. Σκουλά και το έργο του, είναι μεγάλα.

Ο συγγραφέας Κώστας Μπαλαχούτης μοιράστηκε μαζί μας, στιγμές από την διαδικασία της συγγραφής του πολύτιμου αυτού βιβλίου, ενώ ο αγαπημένος και καταξιωμένος στιχουργός Κώστας Φασουλάς, μίλησε με τον δικό του μοναδικό τρόπο και το ταλέντο που έχει να χρησιμοποιεί τις λέξεις, για τον αγαπημένο του φίλο Βασίλη Σκουλά. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Γιώργος Κουβαράς,
\εξήρε το μέγεθος της καλλιτεχνικής πορείας του Κρητικού λυράρη και ερμηνευτή μας.

Όλοι οι ομιλητές, δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στο ήθος, την ταπεινότητα και τις αξίες που χαρακτηρίζουν το κ. Βσίλη Σκουλά. Είναι ο ορισμός του συνδυασμού ΑΝΘΡΩΠΟΣ και μεγάλος Καλλιτέχνης. Είναι η σπουδαιότητα του ακέραιου χαρακτήρα με το τεράστιο ταλέντο που τον έχουν καθιερώσει εδώ και δεκαετίες, ως έναν από τους σημαντικότερους
εκπροσώπους του ελληνικού μουσικού γίγνεσθαι.

Αρωγός και χορηγός επικοινωνίας στην παρουσίαση, ήταν ο ALPHA TV, που εκτός από τους ομιλητές στο πάνελ, αρκετά μέλη του καναλιού έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση.

Ακολούθησε μουσική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά πρωταγωνιστή στο τραγούδι και τη λύρα . Συνόδευσαν: η Ελένη Τορνεσάκη στο τραγούδι και στηνκιθάρα, ο εγγονός Βασίλης Σκουλάς στο τραγούδι και στο λαούτο, ο Γιάννης Στρατάκης στο μαντολίνο.

Η βιογραφία «Στο μετερίζι τσ’ ανθρωπιάς»

Στις μέρες μας, μονάκριβοι είναι οι καλλιτέχνες, μουσικοί, ερμηνευτές και δημιουργοί, που χαίρουν πλατιάς εκτίμησης, από διαφορετικές γενιές και γωνιές του τόπου μας. Ο Βασίλης Σκουλάς, με τη στάση του, τον χαρακτήρα του, το χάρισμα και τη συνέπειά του στο καλό τραγούδι
αποτελεί το ζωντανό παράδειγμα στην παραπάνω παραδοχή.

Τον Ανωγειανό λυράρη, μαντολινίστα, τραγουδοποιό και τραγουδιστή τον εκτιμούν, τον παραδέχονται και τον θαυμάζουν από τον Έβρο έως και την Κύπρο αλλά και όπου υπάρχει ελληνισμός καθώς και ευήκοα ώτα. Γιατί η ομορφιά, η ευαισθησία, η καλλιέργεια και η γνώση της μουσικής τέχνης, και μαζί η ανθρωπιά, η ευγένεια, η γενναιοδωρία, η ταπεινότητα και η ορθή περηφάνια δεν έχουν πατρίδα.

Το βιβλίο αυτό, αποτελεί μια πολύτιμη κατάθεση για την κρητική και γενικότερα την ελληνική μουσική παράδοση, περιγράφοντας με συναρπαστικό τρόπο τη ζωή και την πορεία του σπουδαίου αυτού ανθρώπου, μέσα από τις διηγήσεις του στον συγγραφέα Κώστα Μπαλαχούτη και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό τού προσωπικού του αρχείου.

