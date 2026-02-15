Sing for Greece 2026: Απόψε ο τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision – Οι εκπλήξεις της βραδιάς

Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του «Sing for Greece» σήμερα το βράδυ με τον οποίο ολοκληρώνεται η αναζήτηση για το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision. Την παρουσίαση έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, σε ένα σόου που υπόσχεται ρυθμό, χιούμορ και δυνατές ερμηνείες.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας

Ο αποψινός τελικός, που ξεκινά στις 21:00 (ΕΡΤ1), θα φιλοξενήσει τα 14 τραγούδια που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς της Τετάρτης και της Παρασκευής.

Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας εισάγεται το σύστημα των επιτροπών:

Το 50% του αποτελέσματος θα κριθεί από την τηλεψηφοφορία του κοινού.

Το 25% θα καθοριστεί από την Ελληνική Επιτροπή.

Το 25% θα προέλθει από τη Διεθνή Επιτροπή.

Η βραδιά, την οποία το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει από την ΕΡΤ1 και το ERTFLIX, θα περιλαμβάνει και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η εμφάνιση-έκπληξη του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος θα παρουσιάσει ένα ειδικά σχεδιασμένο act, ως φόρο τιμής στη σύγχρονη ελληνική pop και στη διαδρομή της χώρας στον θεσμό

Η ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 23:00.

Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων

1. «YOU & I», STYLIANOS

2. «Mad About it», D3lta

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Χάνομαι», Marseaux

6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

11. «ASTEIO», ZAF

12. «Ferto», Akylas

13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Πώς ψηφίζει το κοινό

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των shows.