Πράσινο φως για τους ιδιώτες γιατρούς στα νοσοκομεία του ΕΣΥ – Η νέα υπουργική απόφαση

Μετά τη δυνατότητα ιδιωτικού έργου για τους γιατρούς του ΕΣΥ, θα ισχύσει και το αντίστροφο, δηλαδή ιδιώτες γιατροί να συνεργάζονται με τα δημόσια νοσοκομεία.
Ανοίγει ο δρόμος για την απασχόληση των ιδιωτών γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που προωθεί το Υπουργείο Υγείας για αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες. Μετά τη δυνατότητα που δόθηκε στους γιατρούς του ΕΣΥ να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο ή να απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, το Υπουργείο Υγείας θεσπίζει και το αντίστροφο, δηλαδή την είσοδο ιδιωτών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία.
Πρόκειται για μία ρύθμιση που είχε προαναγγείλει εδώ και καιρό η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ωστόσο είχε «παγώσει». Πλέον, όμως, προχωρά με την απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς και Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.
Σύμφωνα με όσα προβλέπει η απόφαση, ιδιώτες γιατροί όλων των ειδικοτήτων δύνανται να συνεργάζονται με νοσοκομεία/φορείς του δημοσίου συστήματος υγείας για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων συμμετέχοντας στη λειτουργία εξωτερικών ιατρείων, στη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου και να διενεργούν χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις.
Δικαίωμα συνεργασίας διατηρούν όλοι οι γιατροί, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και τίτλο ιατρικής ειδικότητας σε ισχύ και είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
Οι συνεργαζόμενοι γιατροί υποχρεούνται να έχουν συνάψει επ’ ονόματί τους ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χώρα για αστική επαγγελματική ευθύνη με ελάχιστο όριο αποζημίωσης: α) 100.000 € ανά ζημιογόνο περιστατικό και β) 1.000.000 € στο ετήσιο σύνολο.
Η διαδικασία συμμετοχής
Οι γιατροί που θέλουν να συνεργαστούν με δημόσια νοσοκομεία υποβάλλουν σχετική αίτηση προς την αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου/φορέα η οποία εξετάζεται εν συνεχεία από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. εκάστου Νοσοκομείου/φορέα.
Με την κατάθεση κάθε αίτησης, δημιουργείται φάκελος ανά αιτούντα ιατρό, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικώς σε ειδικό αρχείο στην αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία του νοσοκομείου/φορέα και ενημερώνεται για κάθε διαδικαστική πράξη.
Ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αιτήσεως και την χορήγηση άδειας συνεργασίας κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή της κλινικής ή του οικείου τμήματος εκάστου νοσοκομείου/φορέα μέσω του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.
Η χορήγηση άδειας συνεργασίας παρέχεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Της μη διατάραξης, διαφοροποίησης ή παραβίασης της εύρυθμης λειτουργίας και της ολοήμερης, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργίας του νοσοκομείου ειδικότερα, καθώς και της ομαλής κατάρτισης του προγράμματος εφημεριών, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με τη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, η οποία δεν είναι δεσμευτική.
β. Της μη διατάραξης, διαφοροποίησης ή παραβίασης του αριθμού των ανά κλινική χειρουργικών επεμβάσεων, του αριθμού των ιατρικών επισκέψεων, των διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων και των παρακλινικών εξετάσεων από τους ιατρούς του ΕΣΥ γενικά και κατά την απογευματινή λειτουργία του Νοσοκομείου. Η απόφαση του διοικητή ή προέδρου του νοσοκομείου εκδίδεται εντός 20 ημερών από την αίτηση και η άδεια συνεργασίας έχει διετή διάρκεια, με δυνατότητα ανανέωσης.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ