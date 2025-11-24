ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Αριθμός: Πώς εμφανίζεται στο κινητό τηλέφωνο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Πώς εμφανίζεται ο Προσωπικός Αριθμός στο κινητό τηλέφωνο από το Gov.GR Wallet για να τον χρησιμοποιήσει ο πολίτης στις συναλλαγές του.

Διαθέσιμη είναι πλέον η δυνατότητα προβολής του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων GOV GR WALLET, επιτρέποντας στους πολίτες να τον χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση.

Η πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό γίνεται κατόπιν αιτήματος του χρήστη, με θετική ενέργεια εντός της εφαρμογής. Ο Προσωπικός Αριθμός αντλείται κρυπτογραφημένος σε πραγματικό χρόνο, αποκρυπτογραφείται και προβάλλεται στην οθόνη του κινητού. Μετά την προβολή, ο Προσωπικός Αριθμός αποκρύπτεται ξανά, ενώ η εφαρμογή αποτρέπει τη λήψη στιγμιότυπου οθόνης κατά την εμφάνισή του.

Η αποσύνδεση από την εφαρμογή συνεπάγεται εκ νέου απόκρυψη του αριθμού.

Η νέα λειτουργία περιλαμβάνεται στη Κοινή Υπουργική Απόφαση 25392 ΕΞ 2025 (ΦΕΚ Β 4705/03.09.2025), η οποία καθορίζει:

  • Τη δυνατότητα πρόσβασης στον ΠΑ μέσω της εφαρμογής, κατόπιν αυθεντικοποίησης.

  • Τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημοσίου.

  • Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  • Ο Προσωπικός Αριθμός είναι προσωπικός και απόρρητος: δεν αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη, δεν διαβιβάζεται σε τρίτους και κανένας φορέας δεν αποκτά πρόσβαση στον αποκρυπτογραφημένο αριθμό. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Η δυνατότητα αυτή διευκολύνει τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο, κάνοντας πιο άμεση και ασφαλή τη χρήση του Προσωπικού Αριθμού στις ψηφιακές υπηρεσίες.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιες μετράνε στην εφορία

0
«Κλειδί» για να μειωθεί ο φόρος οι ηλεκτρονικές αποδείξεις...

Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες –...

0
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 6.602.827 πολίτες απέκτησαν αυτόματα...

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιες μετράνε στην εφορία

0
«Κλειδί» για να μειωθεί ο φόρος οι ηλεκτρονικές αποδείξεις...

Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες –...

0
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 6.602.827 πολίτες απέκτησαν αυτόματα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε
Επόμενο άρθρο
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιες μετράνε στην εφορία
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δύο σπουδαίες δωρεές από το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης στο ΠΑΓΝΗ

ΠΚ team ΠΚ team -
Έμπρακτη στήριξη στους μικρούς ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό...

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιες μετράνε στην εφορία

ΠΚ team ΠΚ team -
«Κλειδί» για να μειωθεί ο φόρος οι ηλεκτρονικές αποδείξεις...

«ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ: Κλείνοντας τον κύκλο»

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σας προσκαλεί...

Οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης καθορίζουν τα επόμενα βήματα τους: Παγκρήτια συνέλευση την Τετάρτη στο Ηράκλειο

ΠΚ team ΠΚ team -
Κάλεσμα προς όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST