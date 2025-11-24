ΕΛΛΑΔΑ

Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 6.602.827 πολίτες απέκτησαν αυτόματα τον Προσωπικό Αριθμό τους. Συνολικά, από την έναρξη της μεταρρύθμισης στις 3 Ιουνίου, έχουν εκδοθεί 9.311.529

Ολοκληρώθηκε η αυτοματοποιημένη διαδικασία απόδοσης του Προσωπικού Αριθμού από τη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε όλους τους πολίτες που δεν τον είχαν εκδώσει έως τη λήξη της προθεσμίας επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του, στις 5 Νοεμβρίου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 6.602.827 πολίτες απέκτησαν αυτόματα τον Προσωπικό Αριθμό τους. Συνολικά, από την έναρξη της μεταρρύθμισης στις 3 Ιουνίου, έχουν εκδοθεί 9.311.529.

Οι πολίτες για τους οποίους ολοκληρώθηκε η αυτόματη απόδοση του Προσωπικού Αριθμού ενημερώνονται σταδιακά μέσω email, μέσω της «Θυρίδας πολίτη» στο gov.gr, καθώς και με σχετική ειδοποίηση στο «Gov.gr Wallet». Η ενημέρωση αποστέλλεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης και δεν απαιτείται καμία ενέργεια επιβεβαίωσης από τους πολίτες, ενώ για λόγους ασφάλειας ο αριθμός δεν εμφανίζεται στο σχετικό μήνυμα.

Πώς μπορούν οι πολίτες να δουν τον Προσωπικό Αριθμό
Οι πολίτες μπορούν να δουν ανά πάσα στιγμή τον Προσωπικό Αριθμό τους στην πλατφόρμα pa.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, καθώς και σε ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο στο «Gov.gr Wallet» για άμεση πρόσβαση.

Η αυτοματοποιημένη απόδοση συνεχίζεται καθημερινά για όλους τους πολίτες, ενήλικες και ανήλικους, μόλις αποκτούν ΑΦΜ. Οι πολίτες, στους οποίους έχει αποδοθεί Προσωπικός Αριθμός, μπαίνουν στην εφαρμογή myInfo για να ελέγξουν τα στοιχεία τους. Αν εντοπίσουν οποιαδήποτε ανακρίβεια στα στοιχεία που υπάρχουν στα δημόσια μητρώα, θα πρέπει να τα διορθώσουν, καταχωρίζοντας τις σωστές πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία.

Επισημαίνεται ότι οι πολίτες που διαθέτουν ΑΦΜ και δεν τους έχει αποδοθεί Προσωπικός Αριθμός, θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διόρθωση τυχόν ασυνεπειών στα προσωπικά τους στοιχεία που εντοπίζονται μεταξύ των δημόσιων μητρώων και ακολούθως θα τους αποδοθεί αυτόματα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβεβαίωσης στοιχείων μέσω του myInfo, έχουν εντοπιστεί 963.419 διαφορές στην αναγραφή στοιχείων πολιτών μεταξύ διαφορετικών μητρώων του Δημοσίου. Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται σταδιακά, με στόχο τη βελτίωση της συνοχής και της αξιοπιστίας των διαθέσιμων πληροφοριών.

Επίσης, η ύπαρξη Προσωπικού Αριθμού αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας. Ήδη 647.643 νέες ταυτότητες φέρουν τον Προσωπικό Αριθμό.

«Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του πολίτη για τις συναλλαγές του με το Δημόσιο και αποσκοπεί στη βελτίωση της εξυπηρέτησης, τόσο στις ψηφιακές όσο και στις φυσικές υπηρεσίες, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών και διασφαλίζοντας την ακρίβεια των στοιχείων που τηρούνται στα βασικά μητρώα.

Η χρήση του είναι αποκλειστικά για τις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων», σημειώνεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας Milano...

0
Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την...

Αντέχει η παλιά ταυτότητα; Το τέλος των...

0
Οι νέοι κανόνες που έρχονται Αντέχει η παλιά ταυτότητα; Το...

Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας Milano...

0
Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την...

Αντέχει η παλιά ταυτότητα; Το τέλος των...

0
Οι νέοι κανόνες που έρχονται Αντέχει η παλιά ταυτότητα; Το...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας Milano Cortina 2026 θα πραγματοποιηθεί στον εσωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Επίσκεψη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Μπελαδάκη στις σχολικές μονάδες των Βοριζίων.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Επιστροφή και φοίτηση του συνόλου των μαθητών στο σχολείο....

Δήμος Αγίου Νικολάου:Με συμμετοχή κοινού και βραβευθέντων η τελετή για την απονομή βραβείων στον 32ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με συμμετοχή κοινού και βραβευθέντων η τελετή για την...

Χανιά:Στην Οικία – Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου ο Απόστολος Κακλαμάνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Την Οικία-Μουσείο Ελευθερίου...

Σταύρος Αρναουτάκης: «Ο θεσμός των InnoDays αναδεικνύει την πρόοδο του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κρήτης σε Ελλάδα και εξωτερικό»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Περιφέρεια Κρήτης: «InnoDays 2025» Σταύρος Αρναουτάκης: «Ο θεσμός των InnoDays...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST