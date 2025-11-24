ΕΛΛΑΔΑ

Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας Milano Cortina 2026 θα πραγματοποιηθεί στον εσωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, και την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας Milano Cortina 2026 θα πραγματοποιηθεί τελικά στον εσωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια όλων και για τη διασφάλιση του κύρους της Τελετής.

Λόγω της ιδιαίτερα περιορισμένης χωρητικότητας του χώρου, η προσέλευση του κοινού δεν είναι πλέον δυνατή. Λυπούμαστε ειλικρινά για την αλλαγή αυτή και για οποιαδήποτε αναστάτωση μπορεί να προκαλέσει.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ιερότητα, η παράδοση και το πνεύμα της Τελετής να τιμηθούν στο ακέραιο, παρά τις αναγκαίες προσαρμογές.

Αντέχει η παλιά ταυτότητα; Το τέλος των ταξιδιών στην Ευρώπη πλησιάζει
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
