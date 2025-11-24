Οι νέοι κανόνες που έρχονται

Αντέχει η παλιά ταυτότητα; Το τέλος των ταξιδιών στην Ευρώπη πλησιάζει

Σε μια νέα πραγματικότητα περνούν σταδιακά οι πολίτες, καθώς οι παλιές μπλε αστυνομικές ταυτότητες οδεύουν προς… συνταξιοδότηση. Από το καλοκαίρι του 2026 δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού δεν πληρούν τα σύγχρονα επίπεδα ασφαλείας. Όπως ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που εξακολουθεί να τις χρησιμοποιεί.

Στο μεσοδιάστημα, όσοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς κανένα πρόβλημα το διαβατήριο, ενώ το υπουργείο συνιστά τη σταδιακή αντικατάσταση των παλιών ταυτοτήτων με τις νέες ταυτότητες.

Πιο μικρή, πιο ασφαλής και γεμάτη τεχνολογία

Η νέα ταυτότητα έρχεται σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας και περιλαμβάνει σύγχρονες δικλείδες ασφαλείας, όπως ενσωματωμένο τσιπ RFID για ηλεκτρονική ταυτοποίηση, QR code και βιομετρική φωτογραφία υψηλής ποιότητας. Τα βασικά προσωπικά στοιχεία παραμένουν ορατά, ενώ το έγγραφο έχει πλέον συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος, δέκα χρόνια, αντί της «αόριστης» ισχύος που είχαν οι παλιές μπλε.

Ήδη πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν παραλάβει τη νέα ταυτότητα, όμως περίπου 9 εκατομμύρια παλιές εξακολουθούν να βρίσκονται σε κυκλοφορία και πρέπει να αντικατασταθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Προσωπικός Αριθμός: Ένας αριθμός για όλα

Παράλληλα, προχωρά και η καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού, του νέου ενιαίου αριθμού ταυτοποίησης που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στη… συλλογή αριθμών για κάθε συναλλαγή. Ο σκοπός είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να αντικαταστήσει ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας και άλλους κωδικούς που χρησιμοποιούνται στις δημόσιες υπηρεσίες, ώστε οι συναλλαγές με το κράτος να γίνουν πιο γρήγορες και με λιγότερα λάθη.

Ήδη 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει τον Προσωπικό Αριθμό, ενώ πλέον αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν τον έχουν ενεργοποιήσει, αρκεί τα στοιχεία τους στα κρατικά μητρώα να είναι ορθά.

Τι πρέπει να κάνετε μόλις πάρετε τη νέα ταυτότητα

Η Αστυνομία ενημερώνει αυτόματα το Εθνικό Μητρώο Πολιτών, οπότε οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες ενημερώνονται χωρίς καμία ενέργεια από τον πολίτη. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή σε ιδιώτες και παρόχους, διαφορετικά μπορεί να προκύψουν δυσκολίες σε αναλήψεις, συμβόλαια, πάγιες εντολές και άλλες συναλλαγές.

Πρέπει να ενημερωθούν:

Τράπεζες: Ενημερώνετε τα στοιχεία σας μέσω e-banking ή καταστήματος.

Εργοδότης: Δίνετε φωτοτυπία στο HR ή στη μισθοδοσία.

Ασφαλιστικές εταιρείες: Αυτοκινήτου, υγείας, κατοικίας, ζωής.

Πάροχοι κινητής και Internet: Online ή στο κατάστημα.

Εταιρείες κοινής ωφέλειας: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, αν η ταυτότητα χρησιμοποιείται για πάγιες εντολές.

Εφαρμογές πληρωμών: Viva Wallet, Revolut, ανεβάζετε φωτογραφία στο προφίλ σας.

Aυτόματη ενημέρωση δημόσιων υπηρεσιών

Η καλή είδηση είναι ότι μόλις εκδοθεί η ταυτότητα, η Αστυνομία ενημερώνει αυτόματα το Εθνικό Μητρώο Πολιτών. Άρα οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το Μητρώο ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο και δεν χρειάζεται να τρέχετε παντού.

Βήμα – βήμα η διαδικασία έκδοσης

1. Κλείσιμο ραντεβού ηλεκτρονικά

Οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr.

Επιλέγεται η Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση διαμονής και η διαθέσιμη ημέρα/ώρα.

Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Η αλλαγή ή ακύρωση ραντεβού είναι δυνατή έως 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την Αρχή Έκδοσης.

2. Κόστος έκδοσης

Ηλεκτρονικό παράβολο: 10 € (5 € για πολύτεκνους)

Ένσημο ΕΛΑΣ: 0,50 €

Τα e-παράβολα πρέπει να πληρωθούν πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

3. Φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα

Η φωτογραφία πρέπει να ληφθεί από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο και να ανέβει στο myphoto.gov.gr.

Ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικάριθμο για να συνδέσει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του.

Η φωτογραφία παραμένει διαθέσιμη 12 μήνες για άλλες κρατικές εκδόσεις.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ, για όσους δεν έχουν TAXISnet, κινητό ή ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και για ανηλίκους.

4. Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ)

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας πολλούς διαφορετικούς αριθμούς και βελτιώνοντας τη διαχείριση των στοιχείων.

Συντίθεται από 3 αλφαριθμητικά στοιχεία + ΑΦΜ.

Αναγράφεται στις ταυτότητες από 3 Ιουνίου 2025 και ενσωματώθηκε στην ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet.

Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον ΠΑ τους μέσω της εφαρμογής myinfo.gov.gr.

Η νέα διαδικασία διασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και απλοποίηση για τους πολίτες, ενώ προσαρμόζει την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά πρότυπα ταυτοποίησης.