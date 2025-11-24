ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά εν όψει των εορτών.

Τέσσερις Κυριακές θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, πριν αλλά και κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά εν όψει των εορτών.

Οι τέσσερις Κυριακές
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου, η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές θα πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση στις ακόλουθες ημερομηνίες:

– 30 Νοεμβρίου 2025
– 14 Δεκεμβρίου 2025
– 21 Δεκεμβρίου 2025
– 28 Δεκεμβρίου 2025

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες καθορίζονται από το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους και συνήθως συμπίπτουν με περιόδους αυξημένης ζήτησης, όπως οι γιορτές και οι εκπτωτικές περίοδοι.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές της επόμενης χρονιάς θα προσδιοριστεί με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Όπως τονίζουν, οι τελικές ημερομηνίες θα οριστικοποιηθούν με υπουργική απόφαση, καθώς εξαρτώνται από το ετήσιο πρόγραμμα εκπτώσεων και τον εορταστικό σχεδιασμό της κάθε χρονιάς.

Οι εκπτώσεις ξεκινούν με Black Friday
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η Black Friday, όπως έγινε γνωστή στις ΗΠΑ, εγκαινιάζοντας μια περίοδο εκπτώσεων πριν τις εορτές.

Η ημερομηνία της Black Friday είναι η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, αν και ήδη κάποια μεγάλα εμπορικά καταστήματα υπογραμμίζουν ότι θα πραγματοποιήσουν «εβδομάδα εκπτώσεων», ξεκινώντας από την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου τις προσφορές τους ή ακόμα και «Black Month».

Σημειώνεται ότι μετά την Black Friday ακολουθεί η Cyber Monday, την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με προσφορές στις online αγορές.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αντέχει η παλιά ταυτότητα; Το τέλος των...

0
Οι νέοι κανόνες που έρχονται Αντέχει η παλιά ταυτότητα; Το...

Κυρανάκης: «Φάμπρικες» ανανεώσεων διπλωμάτων και γιατροί που...

0
Για ένα πραγματικό κύκλωμα ανανεώσεων διπλωμάτων με ανύπαρκτες εξετάσεις...

Αντέχει η παλιά ταυτότητα; Το τέλος των...

0
Οι νέοι κανόνες που έρχονται Αντέχει η παλιά ταυτότητα; Το...

Κυρανάκης: «Φάμπρικες» ανανεώσεων διπλωμάτων και γιατροί που...

0
Για ένα πραγματικό κύκλωμα ανανεώσεων διπλωμάτων με ανύπαρκτες εξετάσεις...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κυρανάκης: «Φάμπρικες» ανανεώσεων διπλωμάτων και γιατροί που υπογράφουν χωρίς εξέταση
Επόμενο άρθρο
Αντέχει η παλιά ταυτότητα; Το τέλος των ταξιδιών στην Ευρώπη πλησιάζει
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αντέχει η παλιά ταυτότητα; Το τέλος των ταξιδιών στην Ευρώπη πλησιάζει

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι νέοι κανόνες που έρχονται Αντέχει η παλιά ταυτότητα; Το...

Νέο θερμό τετ-α-τετ στα Βορίζια: Απειλές στο νεκροταφείο και αναστάτωση

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η κοινή παρουσία των δύο οικογενειών στο νεκροταφείο άναψε...

Απόφαση ΦΣ Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης : Όχι στην Υγεία-εμπόρευμα, δικαίωμα του λαού η δημόσια και δωρεάν περίθαλψη!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Απόφαση ΦΣ Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης Όχι στην Υγεία-εμπόρευμα, δικαίωμα του...

«Εγώ κι Εσύ»: Πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη από τον Θεατρικό Περίπλου!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η παράσταση, που η φήμη της ξεπέρασε τα όρια...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST