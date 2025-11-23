Κυρανάκης: «Φάμπρικες» ανανεώσεων διπλωμάτων και γιατροί που υπογράφουν χωρίς εξέταση

Για ένα πραγματικό κύκλωμα ανανεώσεων διπλωμάτων με ανύπαρκτες εξετάσεις έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποκαλύπτοντας ότι γιατροί υπογράφουν χωρίς να δουν καν τον οδηγό. Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο ανανέωσης των διπλωμάτων οδήγησης έφερε στο φως ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». Ο υπουργός περιέγραψε ένα εκτεταμένο φαινόμενο παρατυπιών, με γιατρούς που υπογράφουν εισηγήσεις καταλληλότητας χωρίς να εξετάζουν τους ενδιαφερόμενους, αλλά και οργανωμένα κυκλώματα που ανανεώνουν διπλώματα έναντι χρημάτων. Αναφερόμενος στο σχετικό ρεπορτάζ για «φάμπρικα» ανανεώσεων έναντι 250 ευρώ, ο Κυρανάκης σημείωσε ότι έχει δεχθεί καταγγελίες ήδη από τους πρώτους μήνες της θητείας του, ακόμη και από συγγενείς ανθρώπων στους οποίους έχει ανανεωθεί δίπλωμα χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις. «Υπάρχει όντως μεγάλο πρόβλημα με γιατρούς που εντελώς ανεύθυνα υπογράφουν χωρίς να εξετάζουν. Υπάρχουν οργανωμένες πρακτικές, αλλά και μεμονωμένα περιστατικά», τόνισε. Ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε ότι το υπουργείο προχωρά σε πλήρη κατάργηση της χειρόγραφης διαδικασίας πιστοποίησης ικανότητας οδήγησης. Μέσω της ΗΔΙΚΑ, η έγκριση θα γίνεται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τρόπο που θα επιτρέπει την ταυτοποίηση του γιατρού που υπέγραψε και θα ενεργοποιεί μηχανισμούς ελέγχου. «Κάθε δίπλωμα θα φαίνεται ηλεκτρονικά. Θα γνωρίζουμε από ποιον γιατρό εκδόθηκε και θα υπάρχουν ενδείξεις που θα αποτρέπουν την ανανέωση όταν κάποιος είναι ακατάλληλος. Οι οφθαλμολογικές και οι άλλες κρίσιμες εξετάσεις θα συνδέονται άμεσα με την ΗΔΙΚΑ ώστε να μπαίνουν “κόφτες” όπου χρειάζεται», εξήγησε. Στο πεδίο της οδικής ασφάλειας και του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο Κυρανάκης στάθηκε ιδιαίτερα στα ακραία φαινόμενα υπερβολικής ταχύτητας. Η οδήγηση με πάνω από 200 χλμ./ώρα έχει πλέον χαρακτηριστεί ως «εξαιρετικά επικίνδυνη συμπεριφορά» και επιφέρει βαριές κυρώσεις από την πρώτη παράβαση: πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο. «Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει και ποινικές συνέπειες, ακόμη κι αν δεν υπάρξει σύγκρουση ή τραυματισμός», υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η αυστηροποίηση των ελέγχων και των ποινών εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική για τον περιορισμό των τροχαίων στη χώρα.