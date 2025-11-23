1 εκατ. παράνομα όπλα στην Ελλάδα – Στα ύψη οι παραβάσεις στην Κρήτη – Οι «κόκκινες ζώνες» της οπλοκατοχής

Η νέα έρευνα της Metron Analysis για το «Βήμα» αποκαλύπτει ότι η χώρα διαθέτει σχεδόν 2 εκατ. όπλα, εκ των οποίων πάνω από 1 εκατ. κυκλοφορούν παράνομα, δημιουργώντας ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Νέα δεδομένα για το πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες την οπλοκατοχή φέρνει στο φως η έρευνα της Metron Analysis για το «Βήμα της Κυριακής», αναδεικνύοντας μια κοινωνία που, αν και κατά πλειονότητα αρνητική απέναντι στα όπλα, εμφανίζει ταυτόχρονα ανησυχητικές ενδείξεις ανοχής και εκτεταμένης παράνομης κυκλοφορίας. Το 78% των ερωτηθέντων δηλώνει ξεκάθαρα αντίθετο στην κατοχή όπλων, με μόλις το 13% να τάσσεται υπέρ και ένα επιπλέον 10% να αντιμετωπίζει το θέμα ως «εξαρτώμενο από την περίπτωση». Ωστόσο, ένα εύρημα που προκαλεί προβληματισμό είναι πως 1 στους 4 θεωρεί απαραίτητο ένα όπλο στο σπίτι για λόγους αυτοπροστασίας — αντίληψη που ενισχύεται ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, καθώς η Generation Z αγγίζει το 28%. Οι διαφορές μεταξύ των φύλων είναι επίσης έντονες: το 19% των ανδρών τάσσεται υπέρ της οπλοκατοχής, έναντι μόλις 6% των γυναικών. Η στάση μεταβάλλεται και με βάση την πολιτική τοποθέτηση των πολιτών, όπως καταγράφει η έρευνα. 1 εκατομμύριο παράνομα όπλα – Ένας «αόρατος» κίνδυνος Ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία της μελέτης αφορά τον αριθμό των όπλων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 1.920.000 όπλα, από τα οποία πάνω από 1.000.000 είναι αδήλωτα ή παράνομα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, η παράνομη διακίνηση τροφοδοτεί ένα υπόγειο δίκτυο εγκληματικότητας, ενώ η τεχνολογία ανοίγει νέο πεδίο για τους παραβάτες: στο dark web όπλα διακινούνται έναντι ποσών που ξεκινούν από 180 ευρώ και φτάνουν έως τα 10.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο και την προέλευση. Οι «κόκκινες ζώνες» της οπλοκατοχής – Στις υψηλές θέσεις η Κρήτη Τα περισσότερα περιστατικά οπλοκατοχής και οπλοχρησίας εντοπίζονται σε Αθήνα, Πελοπόννησο, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Στην Κρήτη, όπου η σχέση με τα όπλα έχει ιστορικό και κοινωνικό υπόβαθρο, οι παραβάσεις που απασχολούν τις αρχές εστιάζουν κυρίως στην παράνομη κατοχή και χρήση, συμπεριλαμβανομένων άσκοπων πυροβολισμών, παράνομων τροποποιήσεων ή οπλοφορίας χωρίς άδεια. Παρά την εικόνα που συχνά κυκλοφορεί, οι ειδικοί τονίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της κρητικής κοινωνίας ευθυγραμμίζεται με το πανελλαδικό ρεύμα κατά της οπλοκατοχής, ενώ τα καταγεγραμμένα περιστατικά οφείλονται σε συγκεκριμένες μειοψηφίες και όχι στη γενική στάση των κατοίκων. Αναγκαιότητα για αυστηρότερους ελέγχους Το συνολικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι, παρότι η πλειονότητα των Ελλήνων αποδοκιμάζει την κατοχή όπλων, μια σημαντική μερίδα πολιτών εξακολουθεί να την αντιμετωπίζει ως εργαλείο ασφάλειας. Την ίδια στιγμή, η τεράστια δεξαμενή των παράνομων όπλων καθιστά κρίσιμη την ενίσχυση των ελέγχων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η παραβατικότητα παραμένει αυξημένη.