136 μετανάστες σε μία ημέρα στην Κρήτη – Νέα περισυλλογή από δεξαμενόπλοιο στους Καλούς Λιμένες

Νέα επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής νότια της Κρήτης, όπου δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας περισυνέλεξε 76 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο. Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Κρήτη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή 56 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων μια λέμβο με περίπου 76 αλλοδαπούς, τους οποίους περισυνέλεξε και μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η συγκεκριμένη διάσωση αποτελεί την τρίτη μέσα στην ίδια ημέρα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαν προηγηθεί δύο ακόμη επιχειρήσεις, στην ευρύτερη περιοχή των Καλών Λιμένων και στην Ιεράπετρα, κατά τις οποίες ανασύρθηκαν συνολικά 60 άτομα. Μετά τις τρεις αυτές επιχειρήσεις, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που έφτασαν σήμερα, Κυριακή 23/11, στο νησί ανέρχεται σε περίπου 136 άτομα, επιβεβαιώνοντας την έντονη πίεση που δέχονται οι νότιες θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης το τελευταίο διάστημα.