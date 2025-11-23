Βράβευση-ορόσημο για κρητικής καταγωγής επιστήμονα στο Slush 100 – Η κβαντική κάμερα που εντυπωσίασε

Η ελληνική startup Diffraqtion, με ιδρυτή τον Γιάννη (Γιοχάνες) Γαλατσάνο, κατέκτησε την πρώτη θέση στον κορυφαίο διαγωνισμό Slush 100 στο Ελσίνκι, εντυπωσιάζοντας με μια πρωτοποριακή κβαντική κάμερα. Στο επίκεντρο του διεθνούς φεστιβάλ καινοτομίας Slush στο Ελσίνκι βρέθηκε φέτος η νεοφυής εταιρεία Diffraqtion, η οποία αναδείχθηκε πρώτη στον διαγωνισμό Slush 100, ξεχωρίζοντας μέσα από 1.000 προτάσεις νεοφυών ομάδων από όλον τον κόσμο. Τη δημόσια παρουσίαση έκανε ο Γιάννης (Γιοχάνες) Γαλατσάνος, ο οποίος απέσπασε το χειροκρότημα των συμμετεχόντων και των επενδυτών μόλις ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα. Η Diffraqtion, με έδρα τη Βοστώνη, ιδρύθηκε στα τέλη του 2024 ως spinout του MIT από τον Γαλατσάνο, τον καθηγητή Saikat Guha του University of Maryland και τη Christine Yi-Ting Wang, ερευνήτρια με διδακτορικές σπουδές στο Χάρβαρντ και πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας στον τομέα των οπτικών συστημάτων και της κβαντικής οπτικής. Η ερευνητική ομάδα έχει αναπτύξει μια πατενταρισμένη κβαντική κάμερα, ικανή να συλλέγει έως και 20 φορές περισσότερη πληροφορία από συμβατικές συσκευές και να πραγματοποιεί υπολογισμούς περίπου 1.000 φορές ταχύτερα από εξελιγμένους επεξεργαστές. Το σύστημα αυτό προορίζεται για εγκατάσταση σε δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, ώστε να παρέχει στα κράτη κρίσιμα δεδομένα για ζητήματα ασφάλειας, αλλά και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Το ενδιαφέρον γύρω από το εγχείρημα έχει ήδη μεταφραστεί σε σημαντική χρηματοδότηση: η εταιρεία έχει εξασφαλίσει 1,5 εκατ. δολάρια από την DARPA, ενώ αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια έχουν συνεισφέρει επιπλέον 2,5 εκατ. δολάρια. Η διάκριση στο Slush συνοδεύεται τώρα από ένα ακόμη εκατομμύριο δολάρια από τις General Catalyst και Cherry Ventures, ενισχύοντας την προοπτική ταχύτερης ανάπτυξης. Παρότι γεννημένος στη Γερμανία από Γερμανίδα μητέρα και Έλληνα πατέρα, ο Γαλατσάνος μεγάλωσε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου μετακόμισε η οικογένειά του όταν εκείνος ήταν τεσσάρων ετών. Το 2006 επέστρεψε στη Γερμανία για τις πρώτες πανεπιστημιακές σπουδές στη Φρανκφούρτη, συνέχισε με μεταπτυχιακό στην Οξφόρδη και ολοκλήρωσε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές στο MIT σε Κβαντική Μηχανική, Πληροφορική και Επιχειρηματικότητα. Λίγο μετά τη βράβευσή του, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, παραδέχθηκε ότι «το βραβείο το επεξεργάζομαι ακόμα», αλλά σημείωσε πως η αναγνώριση αυτή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για στενότερες συνεργασίες με ευρωπαϊκούς φορείς και πιθανές συνέργειες με κυβερνήσεις της περιοχής. Η Endeavor Greece είχε κομβικό ρόλο στη διασύνδεσή του με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Ο ίδιος απηύθυνε πρόσκληση προς τους Έλληνες δημιουργούς τεχνολογίας να συμμετέχουν ενεργά στο Slush, χαρακτηρίζοντάς το «πολύ καλή ευκαιρία» για διεθνή προβολή. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να δημιουργηθούν και στην Ελλάδα μηχανισμοί που θα επιτρέψουν τη μεταφορά τεχνολογίας από πανεπιστήμια στην αγορά, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν πολύ καλοί καθηγητές στην Ελλάδα που παράγουν πολύ καλή επιστήμη». Το Slush, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ τεχνολογίας παγκοσμίως, ολοκληρώθηκε προχθές στο Ελσίνκι, προσελκύοντας περισσότερους από 13.000 συμμετέχοντες από 90 χώρες.