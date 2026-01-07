Πρόταση Επιμελητηρίου Ηρακλείου για Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από φυσικές καταστροφές στον Δ. Μινώα Πεδιάδος

Την παρέμβαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Παπαθανάση ζητάει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, ώστε να ανακάμψουν οι επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, καθώς τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως τώρα δεν έχουν καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2021.

Ο κ. Καρκανάκης ζητάει τη δημιουργία ειδικού Ταμείου Μικροδανείων ανάκαμψης από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των παραγωγών της περιοχής.

Όπως τονίζει, το Ταμείο, αντίστοιχο με αυτό που δημιουργήθηκε για τους επιχειρηματίες της Θεσσαλίας, θα πρέπει να εξασφαλίζει απλουστευμένες διαδικασίες, χαμηλό χρηματοδοτικό κόστος και επαρκή περίοδο χάριτος.

Αναλυτικά, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αναφέρει στην επιστολή του, την οποία κοινοποιεί και στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, κα Ισμήνη Παπακυρίλλου:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα επιχειρηματικότητας και περιφερειακής ανάπτυξης, επιθυμεί να θέσει υπόψη σας ένα ζήτημα μείζονος κοινωνικής και οικονομικής σημασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου του δήμου Μινώα Πεδιάδος.

Τέσσερα χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του Σεπτεμβρίου 2021, το Αρκαλοχώρι και οι όμορες κοινότητες εξακολουθούν να βιώνουν τις συνέπειες μιας φυσικής καταστροφής με μακροχρόνιο αποτύπωμα. Σημαντικός αριθμός κατοίκων συνεχίζει να διαμένει σε οικισμούς προσωρινής διαβίωσης, ενώ κρίσιμες υποδομές και επαγγελματικοί χώροι δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί πλήρως.

Η παρατεταμένη αυτή κατάσταση έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή, αλλά και στη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας. Κατά την περίοδο που ακολούθησε τον σεισμό, υλοποιήθηκαν πράγματι παρεμβάσεις στήριξης, όπως αποζημιώσεις, επιδοτήσεις και ειδικά μέτρα ανακούφισης για πληγέντες πολίτες και επαγγελματίες.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τη συνεχή επαφή του Επιμελητηρίου με τις επιχειρήσεις-μέλη του, τα μέτρα αυτά δεν κατόρθωσαν να καλύψουν το σύνολο των πραγματικών αναγκών. Ζητήματα όπως η ταχύτητα υλοποίησης, ο βαθμός απορρόφησης και η περιορισμένη πρόσβαση σε ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, άφησαν σημαντικό μέρος της τοπικής επιχειρηματικότητας χωρίς ουσιαστική δυνατότητα επανεκκίνησης.

Η σημερινή εικόνα της τοπικής αγοράς στο Αρκαλοχώρι παραμένει εύθραυστη. Πολλές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν επανήλθαν ποτέ σε πλήρη λειτουργία, ενώ ελεύθεροι επαγγελματίες που βασίζονται στην τοπική κατανάλωση και τη μικρής κλίμακας οικονομική δραστηριότητα αντιμετωπίζουν έντονη αβεβαιότητα, περιορισμένη ρευστότητα και έλλειψη επενδυτικής προοπτικής.

Παράλληλα, ο πρωτογενής τομέας της περιοχής –γεωργία και κτηνοτροφία– επλήγη σοβαρά τόσο από τις άμεσες υλικές ζημιές όσο και από τη μακροχρόνια απουσία επενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης προϊόντων.

Υπό το πρίσμα αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, θεωρούμε εύλογο και απολύτως αναγκαίο να υπάρξει αντίστοιχη χρηματοδοτική μέριμνα για το Αρκαλοχώρι, ανάλογη με εκείνη που θεσπίστηκε για τη Θεσσαλία μέσω του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ.

Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο απέδειξε στην πράξη ότι μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πραγματικής ανάκαμψης, παρέχοντας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με δυνατότητα συνδυασμού και με επενδυτικές δαπάνες, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Η προσαρμογή ενός αντίστοιχου σχήματος στις ανάγκες της σεισμόπληκτης περιοχής του Αρκαλοχωρίου θα μπορούσε να αποτελέσει κρίσιμο εργαλείο επανεκκίνησης της τοπικής οικονομίας, ενίσχυσης της απασχόλησης και αποκατάστασης της κοινωνικής και οικονομικής κανονικότητας.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου προτείνει τη δημιουργία ειδικού Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές για το δήμου Μινώα Πεδιάδος, στοχευμένου στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των παραγωγών της περιοχής, με απλουστευμένες διαδικασίες, χαμηλό χρηματοδοτικό κόστος και επαρκή περίοδο χάριτος, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες που εξακολουθούν να επικρατούν.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν αποτελεί απλώς μέτρο οικονομικής στήριξης, αλλά πράξη θεσμικής συνέπειας και έμπρακτης εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των πληγεισών περιοχών της χώρας.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία, τεχνική συνδρομή ή συνεργασία που θα μπορούσε να συμβάλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός τέτοιου χρηματοδοτικού εργαλείου.»