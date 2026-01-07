Τα Άγια Θεοφάνεια στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

6 Ιανουαρίου 2026

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η Εορτή των Θεοφανείων στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, με επίκεντρο τον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, όπου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο, τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και, στη συνέχεια, την Ιερά Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού.

Παρέστησαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Εμμανουήλ Χνάρης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονή, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και οι επικεφαλής του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας του τόπου και πλήθος πιστών.

Τον Θείο λόγο, κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε ο Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας Πανοσιολ. Αρχιμ. Βασίλειος Παπαδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο θεολογικό νόημα και μήνυμα της μεγάλης αυτής Δεσποτικής Εορτής.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και του Μεγάλου Αγιασμού, με λιτανευτική πομπή, άπαντες πορεύθηκαν στον Ενετικό Λιμένα της πόλεως, όπου τελέσθηκε η Τελετή της Καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού και του Αγιασμού των υδάτων. Τον Τίμιο Σταυρό ανέσυρε ο νεαρός αθλητής Ευάγγελος Μακρυλάκης από τους Βεδέρους Ρεθύμνου.

Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τον νεαρό Ευάγγελο καθώς και όλους τους κολυμβητές και τις κολυμβήτριες που βούτηξαν στα παγωμένα νερά και ευχήθηκε προς όλους τους πιστούς, που κατέκλυσαν τον Ενετικό Λιμένα του Ρεθύμνου, να έχουν πλούσιο τον φωτισμό και τη χάρη του Θεού και να επιλέγουν πάντοτε το φως σε όλες τις στιγμές της ζωής τους, φωτιζόμενοι από το Φως του Χριστού.

Μετά την Τελετή του Αγιασμού των υδάτων, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας και οι Αρχές του τόπου μετέβησαν στο Λιμεναρχείο Ρεθύμνης για την καθιερωμένη κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Λιμενικού Σώματος.