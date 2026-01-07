ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

«Εορτασμός Θεοφανίων στον Δήμο Πλατανιά”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάστηκαν και φέτος τα Θεοφάνια στον Δήμο Πλατανιά, με τη συμμετοχή μελών της Δημοτικής Αρχής, εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων, καθώς και πλήθους πολιτών, οι οποίοι παραβρέθηκαν στις τελετές αγιασμού των υδάτων και της ρίψης του Τιμίου Σταυρού.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, αρκετοί ήταν και φέτος εκείνοι που βούτηξαν στα νερά, στις τελετές που πραγματοποιήθηκαν στο λιμανάκι του Πλατανιά, στο Γεράνι, στον Ταυρωνίτη, στα Καμισιανά και στο Κολυμπάρι, προκειμένου να ανασύρουν τον Τίμιο Σταυρό, παραλαμβάνοντας αναμνηστικό δώρο με ευχές από τον Δήμο Πλατανιά.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, ο οποίος παραβρέθηκε στις τελετές αγιασμού των υδάτων στον Πλατανιά και στο Κολυμπάρι, συνοδευόμενος από Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους, ευχήθηκε σε όλους τους δημότες:

«Χρόνια πολλά, με υγεία, καλή και φωτισμένη χρονιά, τόσο για τον τόπο μας όσο και για τον καθένα ξεχωριστά» και Ειρήνη στο Κόσμο όλο.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
