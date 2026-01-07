ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Γεύματα αγάπης από την ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ FAMILY την ημέρα των Θεοφανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την ημέρα των Θεοφανίων, ημέρα φωτός, αγάπης και ελπίδας, η ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ FAMILY προσέφερε γεύματα «αγάπης» σε 150 συμπολίτες μας,

σε συνεργασία με το Φιλόπτωχο Συσσίτιο της Σπλάτζιας Αγίου Νικολάου.

Με σεβασμό στον άνθρωπο και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, η εταιρεία επέλεξε και φέτος να μετατρέψει τα καθιερωμένα εταιρικά δώρα σε μια πράξη ουσιαστικής προσφοράς.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχρονικής κοινωνικής προσφοράς της ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Α.Ε., η οποία στηρίζει έμπρακτα την τοπική κοινωνία και ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα σε περιόδους με έντονο συμβολισμό και ανθρωπιστικό χαρακτήρα.

Η ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Α.Ε. εύχεται σε όλους Καλή Χρονιά,
με υγεία, φως και περισσότερη αγάπη.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
