Κλειστό για τρεις ημέρες λόγω μετακόμισης το ΚΕΠ Ρεθύμνου

Ενημερώνουμε το κοινό, ότι το ΚΕΠ Ρεθύμνου θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη 8, την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακόμιση των υπηρεσιών του στις νέες εγκαταστάσεις, στις οποίες θα λειτουργεί στο εξής.

Για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις το κοινό θα μπορεί να εξυπηρετείται από το ΚΕΠ Ατσιποπούλου και το ΚΕΠ Πηγής Δήμου Ρεθύμνης.

Το ΚΕΠ Ρεθύμνου θα επαναλειτουργήσει κανονικά την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 στα νέα γραφεία του που βρίσκονται στην Οδό Ζυμβρακάκη 12 απέναντι από την Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων.