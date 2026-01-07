Συλλυπητήριο μήνυμα της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης για τον θάνατο του δημοσιογράφου – ερευνητή Μανώλη Παντινάκη

Με αφορμή το θάνατο του δημοσιογράφου και ερευνητή Μανώλη Παντινάκη η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:

« Ο Μανώλης Παντινάκης υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και επαγγελματισμό την ενημέρωση, τόσο σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, δίνοντας πάντοτε βήμα στα ζητήματα, που αφορούσαν τον πολίτη, την αυτοδιοίκηση, τον πολιτισμό και την καθημερινότητα του τόπου.

Με καθαρό λόγο, τεκμηριωμένη άποψη και σεβασμό στην αλήθεια, συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός υπεύθυνου δημόσιου διαλόγου και στην ενίσχυση της δημοκρατικής ενημέρωσης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον δημοσιογραφικό κόσμο του Ρεθύμνου, αλλά και της Ελλάδας ολόκληρης. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με μοναδικό αίσθημα ευθύνης, αναδεικνύοντας ζητήματα της τοπικής κοινωνίας με αντικειμενικότητα και σεβασμό στον πολίτη.

Με την πολυετή παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και κέρδισε την εκτίμηση συναδέλφων και πολιτών, καθώς άσκησε το δημοσιογραφικό λειτούργημα με αντικειμενικότητα και ευσυνειδησία.

Η απώλειά του δημιουργεί ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον δημοσιογραφικό κόσμο, ενώ η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο και την παρακαταθήκη, που αφήνει πίσω του.

Τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, καθώς και στους συναδέλφους του».