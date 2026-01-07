Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για κλοπή

Σύλληψη ημεδαπού για κλοπές και παραβάσεις νουθεσίας περί όπλων

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση τριών υποθέσεων κλοπών από επιχειρήσεις και τη σύλληψη 45χρονου ημεδαπού κατηγορούμενου για κλοπές και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 24.12.2025 έως και 04-01.2026 άγνωστος είχε αφαιρέσει από τα ταμεία τριών επιχειρήσεων χωρίς να γίνει αντιληπτός, το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.320 ευρώ.

Αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποίησαν τον ημεδαπό και σε έρευνα που πραγματοποίησαν χθες (06.01.2026) το πρωί στην οικία του, βρήκαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.