ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για κλοπή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη ημεδαπού για κλοπές και παραβάσεις νουθεσίας περί όπλων

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση τριών υποθέσεων κλοπών από επιχειρήσεις και τη σύλληψη 45χρονου ημεδαπού κατηγορούμενου για κλοπές και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 24.12.2025 έως και 04-01.2026 άγνωστος είχε αφαιρέσει από τα ταμεία τριών επιχειρήσεων χωρίς να γίνει αντιληπτός, το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.320 ευρώ.

Αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποίησαν τον ημεδαπό και σε έρευνα που πραγματοποίησαν χθες (06.01.2026) το πρωί στην οικία του, βρήκαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λευτέρης Αυγενάκης: «Συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή για...

0
Με ευχές για μια νέα, δυναμική χρονιά, γεμάτη δουλειά,...

Αδειάζει το Φράγμα Αποσελέμη: «Αν δεν βρέξει,...

0
Ο δήμος Ηρακλείου έχει ζητήσει να κηρυχθεί σε έκτακτη...

Λευτέρης Αυγενάκης: «Συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή για...

0
Με ευχές για μια νέα, δυναμική χρονιά, γεμάτη δουλειά,...

Αδειάζει το Φράγμα Αποσελέμη: «Αν δεν βρέξει,...

0
Ο δήμος Ηρακλείου έχει ζητήσει να κηρυχθεί σε έκτακτη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αδειάζει το Φράγμα Αποσελέμη: «Αν δεν βρέξει, το νερό θα φτάσει οριακά μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου»
Επόμενο άρθρο
Λευτέρης Αυγενάκης: «Συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή για το Ηράκλειο και την Κρήτη »
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST