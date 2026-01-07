Λευτέρης Αυγενάκης: «Συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή για το Ηράκλειο και την Κρήτη »

Με ευχές για μια νέα, δυναμική χρονιά, γεμάτη δουλειά, δημιουργία και προοπτική για την Κρήτη και το Ηράκλειο, ξεκίνησε το 2026 ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, κόβοντας την πρωτοχρονιάτικη πίτα μαζί με στελέχη του πολιτικού του γραφείου, φίλους και συντοπίτες – τη Δευτέρα στις Μοίρες και σήμερα το μεσημέρι στο Ηράκλειο.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας με συγκίνηση και αποφασιστικότητα, έκανε απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, επισημαίνοντας πως επρόκειτο για μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις, πολιτικές αναταράξεις αλλά και σημαντικά μαθήματα.

«Ήταν μια δύσκολη χρονιά, όμως ούτε λεπτό δεν φοβήθηκα, γιατί είχα δίπλα μου ανθρώπους αγαπημένους, συνεργάτες και φίλους που με εμπιστεύτηκαν και συνεχίζουν να με εμπιστεύονται. Όλοι μαζί πορευόμαστε με γνώμονα το καλό του Ηρακλείου και της Κρήτης μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο μήνυμά του, ο Βουλευτής τόνισε πως η πολιτική δεν είναι μόνο για τα εύκολα και τα ευχάριστα, αλλά και για τα δύσκολα: «Δεν είμαστε εδώ μόνο για τις στιγμές των επιτυχιών, αλλά και για τις δύσκολες ώρες. Και στη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, ήμασταν – όπως πάντα – στην πρώτη γραμμή, με πίστη και επιμονή.»

Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του και συνέβαλαν στην προσπάθεια να παραμείνει καθαρή και ακέραιη η εικόνα του έργου και της πολιτικής του πορείας: «Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συνεργάτες και τα στελέχη μου που, με τον δικό τους τρόπο, κράτησαν όρθια την προσπάθεια και την αλήθεια, απέναντι σε κάθε προσπάθεια απαξίωσης ή λάσπης. Η εμπιστοσύνη και η αγάπη του κόσμου είναι η δύναμή μου.»

Κλείνοντας, ο Λευτέρης Αυγενάκης έστειλε μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας για τη νέα χρονιά:

«Συνεχίζουμε με πάθος, πείσμα και μαχητικότητα. Για το Ηράκλειο, για την Κρήτη, για όλους εκείνους που πιστεύουν πως η πολιτική μπορεί και πρέπει να υπηρετεί τον τόπο και τους ανθρώπους του.»