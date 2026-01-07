Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Με κατάνυξη ο εορτασμός του Αγίου Ιωάννη στη Μονή Καλλέργη

Αναβίωσε το ξεχωριστό έθιμο της «στέρνας» την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

Με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη τιμήθηκε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, η εορτή του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στη Μονή Καλλέργη, στο Καστέλλι του Δήμου Μινωα Πεδιάδας.

Το πρωί τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ακολούθησε η τελετή του Αγιασμού των Υδάτων, με την αναβίωση του ξεχωριστού εθίμου της «στέρνας», που αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή και προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος πιστών, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

Μετά τον καθαγιασμό των υδάτων ακολούθησε το έθιμο της δοκού, με τους θαρραλέους, μικρούς και μεγάλους βουτηχτές, να προσπαθούν να ισορροπήσουν και στη δοκό που είχε τοποθετηθεί εντός της στέρνας όπου προηγουμένως είχε τελεστεί, ο αγιασμός των υδάτων.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου και οι συνεργάτες του παρέστησαν στον ξεχωριστό Αγιασμό Υδάτων που συνδέεται με τη λαϊκή παράδοση της περιοχής και τη γιορτή των Θεοφανίων, αντάλλαξαν ευχές με τους πιστούς και ευχήθηκαν χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες.

Στον εορτασμό και στις εκδηλώσεις στη Μονή Καλλέργη παρευρέθηκαν επίσης, εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι τοπικών Αρχών, Φορέων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ παρατέθηκε και γεύμα σε όλους τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι δημιούργησαν ευχάριστες παρέες στο όμορφο, φυσικό τοπίο της Μονής.

Mάλιστα, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για την αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου, με βασικό στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού οδικού άξονα από το Καστέλλι, που θα εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις χιλιάδες επισκεπτών της Μονής.