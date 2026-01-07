ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Με κατάνυξη ο εορτασμός του Αγίου Ιωάννη στη Μονή Καλλέργη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αναβίωσε το ξεχωριστό έθιμο της «στέρνας» την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026
Με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη τιμήθηκε την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, η εορτή του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στη Μονή Καλλέργη, στο Καστέλλι του Δήμου Μινωα Πεδιάδας.

Το πρωί τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ακολούθησε η τελετή του Αγιασμού των Υδάτων, με την αναβίωση του ξεχωριστού εθίμου της «στέρνας», που αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή και προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος πιστών, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.

Μετά τον καθαγιασμό των υδάτων ακολούθησε το έθιμο της δοκού, με τους θαρραλέους, μικρούς και μεγάλους βουτηχτές, να προσπαθούν να ισορροπήσουν και στη δοκό που είχε τοποθετηθεί εντός της στέρνας όπου προηγουμένως είχε τελεστεί, ο αγιασμός των υδάτων.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου και οι συνεργάτες του παρέστησαν στον ξεχωριστό Αγιασμό Υδάτων που συνδέεται με τη λαϊκή παράδοση της περιοχής και τη γιορτή των Θεοφανίων, αντάλλαξαν ευχές με τους πιστούς και ευχήθηκαν χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες.

Στον εορτασμό και στις εκδηλώσεις στη Μονή Καλλέργη παρευρέθηκαν επίσης, εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι τοπικών Αρχών, Φορέων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ παρατέθηκε και γεύμα σε όλους τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι δημιούργησαν ευχάριστες παρέες στο όμορφο, φυσικό τοπίο της Μονής.

Mάλιστα, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για την αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου, με βασικό στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού οδικού άξονα από το Καστέλλι, που θα εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις χιλιάδες επισκεπτών της Μονής.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του...

0
Η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη και...

Εκατομμύρια τουρίστες ταξίδεψαν και φέτος από το...

0
"Ζαλίζουν" τα νούμερα αφίξεων και αναχωρήσεων - Ξεχωριστό ενδιαφέρον...

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του...

0
Η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη και...

Εκατομμύρια τουρίστες ταξίδεψαν και φέτος από το...

0
"Ζαλίζουν" τα νούμερα αφίξεων και αναχωρήσεων - Ξεχωριστό ενδιαφέρον...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λευτέρης Αυγενάκης: «Συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή για το Ηράκλειο και την Κρήτη »
Επόμενο άρθρο
Συνεργασία Δημάρχου Ρεθύμνης με Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ΑΜΚΑ: Πώς επηρεάζει τον καθαρό μισθό, ποιοι κερδίζουν

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο ΑΜΚΑ καθορίζει πλέον την παρακράτηση φόρου βάσει ηλικίας,...

Παγκόσμια ανάκληση βρεφικού γάλακτος

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Nestlé ανακάλεσε διεθνώς συγκεκριμένες παρτίδες βρεφικών γαλάτων, καθώς...

Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη αποφάσισε το μπλόκο της Νίκαιας – Κλείνει ο Μπράλος και τα Μάλγαρα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο «κύβος ερρίφθη», αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη και...

Άρειος Πάγος για μπλόκα: Ζητά συλλήψεις και αυτόφωρο για τους αγρότες

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ζητά συλλήψεις...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST