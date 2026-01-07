ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Συνεργασία Δημάρχου Ρεθύμνης με Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης είχε σήμερα σύσκεψη με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης καθηγητή Γεώργιο Κοντάκη, με την συμμετοχή του Αντιδημάρχου Πολεοδομικών Θεμάτων κ. Στέλιου Ξεζωνάκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν προσκλήσεως του κ. Δημάρχου προκειμένου να ενημερωθεί ο κ. Πρύτανης για την εξέλιξη πολεοδομικών ζητημάτων του Δήμου Ρεθύμνης που αφορούν και τις εκτάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Με την ευκαιρία αυτή ο κ. Πρύτανης επιβεβαίωσε προς την Δημοτική Αρχή την από το 2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, να διατεθούν 90 στρέμματα γης για την ανέγερση νέου, σύγχρονου Νοσοκομείου, το οποίο θα έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στο πλαίσιο αυτό συγκατατέθηκε με την θέση του Δήμου Ρεθύμνης, η έκταση αυτή να αντιμετωπιστεί από τα χωροταξικά εργαλεία ως προοριζόμενη για ανέγερση των εγκαταστάσεων νέου νοσοκομείου, τόσο στο πλαίσιο επέκτασης του σχεδίου πόλης στις συνοικίες Αγίου Νικολάου, Σαρακίνας και Κουμπέ (40 από τα στρέμματα αυτά βρίσκονται εντός των ορίων του προς επέκταση σχεδίου πόλης) αλλά και στο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο, η εκπόνηση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με αφορμή την εποικοδομητική συνεργασία, ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Πρύτανη και το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας για την πολυσήμαντη προσφορά τους. Τόνισε, μάλιστα, πως η διάθεση της συγκεκριμένης γης, δίνει διέξοδο στην επιτακτική ανάγκη του νομού για μια υπερσύγχρονη υποδομή παροχής υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Πρύτανης, αντάλλαξαν ευχές, συζήτησαν επί σειράς θεμάτων και επιβεβαίωσαν για ακόμα μια φορά της αγαστή και παραγωγική συνεργασία των δύο θεσμικών φορέων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
