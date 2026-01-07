ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο : Ο Σύλλογος ΄΄Αγάπη΄΄ κόβει την πίτα του στο Κέντρο Θυμέλη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, στο Κέντρο Θυμέλη στο Ρέθυμνο, στις 20:00, κόβουμε την πίτα μας, ανταλλάσσουμε ευχές και γιορτάζουμε όλοι μαζί!

Έχουμε μεγάλη χαρά γιατί κοντά μας θα είναι ένας φίλος αγαπημένος.
Ο Γρηγόρης Σαμόλης και το συγκρότημα του θα γεμίσουν τη βραδιά με κρητική μουσική, κέφι, χαμόγελα και εκείνη τη ζεστασιά που μόνο οι άνθρωποι της καρδιάς ξέρουν να προσφέρουν.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα διατίθονται λαχνοί με πλούσια δώρα.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει και θα μας δώσει δύναμη για τη νέα χρονιά.
Είσοδος: 25€ με πλήρες μενού

Η προπώληση των προσκλήσεων θα γίνεται:
Στο Κιόσκι της Πλατείας των Αγίων Τεσσάρων

Μαρτύρων, ώρες: 10.00-20.00

στο κατάστημα Οπτικά Παλαφούτη, Αρκαδίου 37 Ρέθυμνο, ώρες καταστημάτων

στο Ιατρείο κ. Εμμανουηλ Ραπτάκη, Ορθοπεδικός, Χατζηδάκη Γεωργίου 23 Ρέθυμνο, ώρες λειτουργίας του ιατρείου

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
