ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Εκατομμύρια τουρίστες ταξίδεψαν και φέτος από το αεροδρόμιο Ηρακλείου!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

“Ζαλίζουν” τα νούμερα αφίξεων και αναχωρήσεων – Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για την εθνικότητα των επιβατών που πέρασαν από το ‘Ν. Καζαντζάκης”.

Εντυπωσιακά είναι τα νούμερα αφίξεων και αναχωρήσεων από και προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου τον περασμένο Δεκέμβριο, με πάνω από 70.900 επιβάτες να φτάνουν στον διεθνή αερολιμένα Ηρακλείου και πάνω από 78.000 να αναχωρούν με πτήσεις του εσωτερικού!

Αντίστοιχα, στις πτήσεις εξωτερικού, καταγράφηκαν πάνω από 11.200 αφιχθέντες ενώ συνολικά 12.211 άνθρωποι ταξίδεψαν από το αεροδρόμιο “Ν. Καζαντζάκης” για διάφορους προορισμούς του εξωτερικού.

Σε ό,τι αφορά στις εθνικότητες:

Σύνολο, Αεροδρόμιο

Εξίσου εντυπωσιακά όμως, είναι τα νούμερα για τις συνολικές αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, από τον διεθνή αερολιμένα Ηρακλείου έφτασαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 4.990.640 επιβάτες ενώ συνολικά αναχώρησαν από εδώ 5.049.101 άτομα, επιβεβαιώνοντας την σημασία και την αξία του αεροδρομίου Ηρακλείου στην τουριστική κίνηση συνολικά της χώρας μας.

 

Cretalive

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του...

0
Η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη και...

Ρέθυμνο : Ο Σύλλογος ΄΄Αγάπη΄΄ κόβει την...

0
Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, στο Κέντρο Θυμέλη στο...

Ρέθυμνο : Ο Σύλλογος ΄΄Αγάπη΄΄ κόβει την πίτα του στο Κέντρο Θυμέλη
Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα – Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης
ΠΚ team
ΠΚ team
