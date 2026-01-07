Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα – Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης

Η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε καθώς εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου αστικής φύσης

Αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο του 2026 η δίκη της συνοδηγού του οχήματος που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Εμμανουέλα Καρυωτάκη στην οδό Εγνατία, στην περιοχή της Καμάρας, στη Θεσσαλονίκη, τον Νοέμβριο του 2022.

Η 23χρονη συνοδηγός, που είχε απαλλαγεί βάσει βουλεύματος από την κατηγορία της συνέργειας σε επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και σε εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος, παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της υπόθαλψης, μετά από μήνυση των γονιών της άτυχης κοπέλας.

Σύμφωνα με το voria.gr, η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε καθώς εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου αστικής φύσης. Η μητέρα της φοιτήτριας αντέδρασε έντονα, ενώ μάλιστα υπήρξε και λογομαχία μεταξύ της ίδιας και της προέδρου μέσα στην αίθουσα. Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν και κατά την έξοδό της από το δικαστικό μέγαρο, ζητώντας τη δικαίωση της κόρης της.

«Να ξεκινάει η υπόθεση και απλά η πρόεδρος να μην θέλει να δικάσει»

«Δεν έχω λόγια για να πω τι νιώθω αυτή τη στιγμή. Είναι τραγικό αυτό που έγινε. Να ξεκινάει η υπόθεση και απλά η πρόεδρος να μην θέλει να δικάσει. Μας έδιωξε χωρίς λόγο, χωρίς να ζητήσει αναβολή καμία από τις δύο πλευρές. Αυτή είναι δικαιοσύνη;», είπε η μητέρα της αδικοχαμένης Έμμας.

«Δεν θα δικαστεί ποτέ αυτό το δικαστήριο. Δεν το βλέπω να δικάζεται. Έχουν περάσει τρία χρόνια. Μας κοροϊδεύουν και ερχόμαστε από την άλλη άκρη της Ελλάδας. Η συνοδηγός θα έπρεπε να κατηγορείται για πολλές ποινικές πράξεις και τελικά δεν κατηγορείται για τίποτα. Αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει μια σχολή βρεφονηπιοκόμων και θέλει να ασχολείται με παιδάκια.

Γιατί το αυτό το δικαίωμα της δίνει το κράτος με την ατιμωρησία. Ένα κράτος που δεν προστάτεψε το παιδί μου. Ο οδηγός που σκότωσε την Εμμανουέλα ήταν παράνομα στη χώρα για 13 χρόνια, είχε πιαστεί για πόσα αδικήματα και κυκλοφορούσε ελεύθερος. Ένα κράτος που δεν θα την δικαιώσει κιόλας».

Ακολούθως πρόσθεσε πως «η Εμμανουέλα μέχρι την τελευταία της πνοή έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει, έδωσε έξι όργανα και έσωσε έξι ανθρώπους και το κράτος δεν έχει σταθεί δίπλα μας ούτε ένα δευτερόλεπτο. Γιατί το ότι καταδικάστηκε ο οδηγός και όχι η συνοδηγός είναι μισή δικαιοσύνη και η μισή δικαιοσύνη δεν είναι δικαιοσύνη, όπως η μισή αλήθεια δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα», πρόσθεσε.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι στο φονικό όχημα, που ήταν πειραγμένο, παρέσυρε και εγκατέλειψε την 21χρονη φοιτήτρια Κτηνιατρικής να ψυχορραγεί στο οδόστρωμα πριν τρία χρόνια, στις 22 Νοεμβρίου για να καταλήξει στις 27 του ίδιου μήνα στο νοσοκομείο, επέβαιναν δύο άτομα. Ο 30χρονος, σήμερα, οδηγός και η 23χρονη στη θέση του συνοδηγού. Η τελευταία είχε απαλλαγεί βάσει βουλεύματος από την κατηγορία της συνέργειας και είχε καταθέσει ως μάρτυρας στη δίκη το 2023 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο είχε επιβάλει ποινή κάθειρξης 16,5 ετών στον 30χρονο για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια, δείχνοντάς του τον δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές.

Από την πρώτη στιγμή, οι γονείς της Έμμας αντέδρασαν στην απαλλαγή της 23χρονης, η οποία δεν βρισκόταν στο τιμόνι του οχήματος, που με μεγάλη ταχύτητα εκσφενδόνισε και σκότωσε την Έμμα, όμως, όπως έχουν πει από την πρώτη στιγμή, εγκατέλειψε εν γνώση της το σημείο όπου ήταν αιμόφυρτη η 21χρονη και έφυγε με τον οδηγό, διανυχτερεύοντας μαζί του σε ξενοδοχείο, ενώ δεν ειδοποίησε τις αρχές για βοήθεια.

Έτσι, μετά από μήνυση της οικογένειάς της, οι δικαστικές αρχές παρέπεμψαν την 23χρονη για υπόθαλψη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.