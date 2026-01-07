ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Προφυλακίστηκε η 54χρονη που έβαλε φωτιά σε σπίτι και προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα

Από: ΠΚ team

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα η 54χρονη πήρε το δρόμο για τη φυλακή.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα προφυλακίστηκε η 54χρονη που έβαλε φωτιά το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε διαμέρισμα και προκάλεσε φθορές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Εσταυρωμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η γυναίκα είδε ανοιχτή την μπαλκονόπορτα διαμερίσματος φιλικού της προσώπου και με ένα αναπτήρα, έβαλε φωτιά στην κουρτίνα. Ο ένοικος του διαμερίσματος έλειπε και είχε αφήσει λίγο την πόρτα ανοιχτή για να μπαινοβγαίνει η γάτα του.

Ευτυχώς η φωτιά έσβησε μόνη της, ωστόσο προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο σπίτι.

Στη συνέχεια, η 54χρονη προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα.

Να σημειωθεί ότι η ίδια γυναίκα με καταγωγή από τον Βόλο, έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Πριν από τρεις περίπου μήνες είχε προκαλέσει και πάλι φθορές σε σταθμευμένα οχήματα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα – Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης
Κλειστό από αύριο εως και το Σάββατο το ΚΕΠ Ρεθύμνου – Θα λειτουργήσει σε νέα Διεύθυνση από Δευτέρα
