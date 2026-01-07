Κλειστό από αύριο εως και το Σάββατο το ΚΕΠ Ρεθύμνου – Θα λειτουργήσει σε νέα Διεύθυνση από Δευτέρα

Κλειστό από αύριο έως και το Σάββατο θα είναι το ΚΕΠ Ρεθύμνου προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακόμιση των υπηρεσιών του στις νέες εγκαταστάσεις, στις οποίες θα λειτουργεί στο εξής.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο δήμος Ρεθύμνης για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις το κοινό θα μπορεί να εξυπηρετείται από το ΚΕΠ Ατσιποπούλου και το ΚΕΠ Πηγής Δήμου Ρεθύμνης.
Το ΚΕΠ Ρεθύμνου θα επαναλειτουργήσει κανονικά την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 στα νέα γραφεία του που βρίσκονται στην Οδό Ζυμβρακάκη 12 απέναντι από την Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων.
