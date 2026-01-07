ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Κλειστό από αύριο εως και το Σάββατο το ΚΕΠ Ρεθύμνου – Θα λειτουργήσει σε νέα Διεύθυνση από Δευτέρα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Κλειστό από αύριο έως και το Σάββατο θα είναι το ΚΕΠ Ρεθύμνου προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακόμιση των υπηρεσιών του στις νέες εγκαταστάσεις, στις οποίες θα λειτουργεί στο εξής.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο δήμος Ρεθύμνης για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις το κοινό θα μπορεί να εξυπηρετείται από το ΚΕΠ Ατσιποπούλου και το ΚΕΠ Πηγής Δήμου Ρεθύμνης.

Το ΚΕΠ Ρεθύμνου θα επαναλειτουργήσει κανονικά την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 στα νέα γραφεία του που βρίσκονται στην Οδό Ζυμβρακάκη 12 απέναντι από την Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων.

 

ΠΗΓΗ: ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Προφυλακίστηκε η 54χρονη που έβαλε φωτιά σε...

0
Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα η 54χρονη...

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του...

0
Η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη και...

ΠΚ team
ΠΚ team
