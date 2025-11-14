Πρώτη παγκόσμια ανάλυση του DNA του Αδόλφου Χίτλερ αποκαλύπτει νέα στοιχεία

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα σπάνιο φυσικό δείγμα – ένα κομμάτι υφάσματος με λεκέδες αίματος από το καταφύγιο του Χίτλερ στο Βερολίνο, στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ένα μεγάλο, νέο ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων, παραγωγής της λονδρέζικης εταιρείας Blink Films, έρχεται στο Viasat History και παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας επιστημονικής έρευνας στο DNA του Αδόλφου Χίτλερ, προσφέροντας νέες οπτικές στην καταγωγή του, τη βιολογική του και την ψυχική του υγεία, μέσα από σύγχρονες γενετικές αναλύσεις.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα σπάνιο φυσικό δείγμα – ένα κομμάτι υφάσματος με λεκέδες αίματος από το καταφύγιο του Χίτλερ στο Βερολίνο, στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές εξαγωγής και ταυτοποίησης DNA, η ομάδα υπό την καθοδήγηση της γενετίστριας καθηγήτριας Turi King και του ιστορικού Dr Alex J. Kay επιβεβαιώνει την προέλευσή του και διεξάγει απρόσμενη μελέτη για το τι μπορούν να μας πουν τα γονίδια του Χίτλερ για την καταγωγή του και πιθανούς βιολογικούς παράγοντες.
Τα ευρήματα, που πλέον κάνουν τον γύρο των διεθνών μέσων, προσφέρουν μια νέα οπτική για την καταγωγή του Χίτλερ, παρέχοντας ισχυρές αποδείξεις που διαψεύδουν ισχυρισμούς για εβραϊκή καταγωγή και εντοπίζοντας γενετικούς δείκτες συνδεδεμένους με το σύνδρομο Kallmann – μια διαταραχή που επηρεάζει την σεξουαλική ανάπτυξη – καθώς και αυξημένους πολυγονιδιακούς δείκτες που συνδέονται με νευροποικιλότητα.
Η καθηγήτρια Turi King σχολιάζει σχετικά με τη σημασία και την ευθύνη της έρευνας:
«Το σκέφτηκα πολύ. Αλλά κάποια στιγμή θα γινόταν, και θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι θα γίνει με εξαιρετικά μετρημένο και αυστηρό τρόπο. Επίσης, το να μην το κάνουμε θα τον ανέβαζε σε κάποιο είδος βάθρου.»
Συνδυάζοντας επιστημονικές εξετάσεις με ιστορικό πλαίσιο, το ντοκιμαντέρ διερευνά επί μακρόν συζητημένα ερωτήματα για το υπόβαθρο του Χίτλερ και εξετάζει πώς η σύγχρονη γενετική μπορεί να φωτίσει νευρολογικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά όπως ΔΕΠΥ και αυτισμό.
Υψηλή πιθανότητα ο Χίτλερ να έπασχε από σύνδρομο Kallmann
Ένα από τα ευρήματα της ομάδας βασισμένο στο DNA του Χίτλερ είναι διαγραφή στο γονίδιο PROK2, που σχετίζεται με την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων. Παραλλαγές σε αυτό το γονίδιο αποτελούν γνωστή αιτία του συνδρόμου Kallmann και της συγγενούς υπογοναδιστικής υπογοναδιστικής μορφής (CHH): συχνά χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης, σχετίζεται με κρυψορχία (μη κατεβασμένο όρχι) και μπορεί να οδηγήσει σε μικροφαλία. Αυτή η ανάλυση DNA για πρώτη φορά υποστηρίζει ιστορικά στοιχεία ότι ο Χίτλερ έπασχε από δεξιά κρυψορχία.
Ο Dr Alex J. Kay σχολιάζει:
«Κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να εξηγήσει γιατί ο Χίτλερ ένιωθε τόσο άβολα γύρω από τις γυναίκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ή γιατί πιθανότατα δεν είχε ερωτικές σχέσεις με γυναίκες. Τώρα που ξέρουμε ότι είχε σύνδρομο Kallmann, αυτό ίσως είναι η απάντηση που ψάχναμε.»
Πολύ μεγάλες πιθανότητες για αυτισμό, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή· υψηλό σκορ για ΔΕΠΥ
Η περαιτέρω διερεύνηση επέτρεψε στην ομάδα να προσδιορίσει τους πολυγονιδιακούς δείκτες του Χίτλερ για νευροαναπτυξιακές και ψυχιατρικές διαταραχές. Βρισκόταν στο top 1% για αυτισμό, top 1% για σχιζοφρένεια και top 1% για διπολική διαταραχή, στο υψηλότερο εύρος για κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις. Αν και δεν αποτελεί διάγνωση, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν αυξημένη γενετική προδιάθεση.
Ο πολύ υψηλός πολυγονιδιακός δείκτης για αυτισμό υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης αυτισμού, ενώ το ντοκιμαντέρ εξετάζει διάφορες συμπεριφορές του Χίτλερ που συμβαδίζουν με διάγνωση αυτισμού, όπως παρατηρητικότητα στην λεπτομέρεια και εμμονικότητα.
Ο καθηγητής Sir Simon Baron-Cohen σημειώνει:
«Δεν μπορούμε να περιορίσουμε τη συμπεριφορά του μόνο σε αυτές τις διαγνώσεις. Ο αυτισμός είναι διαφορετικότητα και αναπηρία. Είναι αναπηρία με την έννοια ότι οι άνθρωποι με αυτισμό δυσκολεύονται στις κοινωνικές σχέσεις και την επικοινωνία, ιδίως στην πρώτη μορφή ενσυναίσθησης. Το τεράστιο ποσοστό αυτών των ανθρώπων δεν κάνει κακά πράγματα. Πρέπει να το έχουμε υπόψη ώστε να μην υπάρξει ανισορροπία. Θα ήταν πολύ εύκολο να πουν κάποιοι ότι «όλη η συμπεριφορά του Χίτλερ οφείλεται στον αυτισμό». Αυτό θα ήταν λανθασμένο συμπέρασμα. Ο κίνδυνος είναι ο αναγωγισμός στη γενετική, ενώ υπάρχουν τόσοι άλλοι παράγοντες. Γνωρίζουμε ότι τα γονίδια δεν λειτουργούν απομονωμένα, αλλά μέσα σε περιβάλλον.»
Η φημολογούμενη καταγωγή του Χίτλερ
Υπήρχε μακροχρόνιος θρύλος ότι η γιαγιά του Χίτλερ, Μαρία Σικέλγκρουμπερ, εργάστηκε για κάποιο διάστημα σε εβραϊκό νοικοκυριό και έμεινε έγκυος από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Κατά τη ζωή του, ο Χίτλερ προσπάθησε να διαψεύσει αυτούς τους θρύλους δημοσιεύοντας επίσημη οικογενειακή γενεαλογική σειρά, που έδειχνε ότι δεν είχε εβραϊκή καταγωγή. Παρά ταύτα, ο θρύλος εξακολουθούσε να κυκλοφορεί.
Η ανάλυση DNA όμως διαψεύδει αυτόν τον μύθο, δείχνοντας ότι τα δεδομένα του Y χρωμοσώματος αντιστοιχούν σε αρσενικό συγγενή του Χίτλερ. Αν είχε εβραϊκή καταγωγή, αυτή η αντιστοιχία δεν θα υπήρχε.
Το DNA του Χίτλερ: το σχέδιο δράσης ενός δικτάτορα (Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator)
Το ντοκιμαντέρ συνδυάζει ιστορική έρευνα με αιχμή της γενετικής επιστήμης, παρέχοντας νέα γνώση για το πώς η βιολογία, το περιβάλλον και η ιδεολογία συναντήθηκαν σε μια από τις πιο ερευνημένες προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας. Χωρίς εικασίες, η σειρά παρουσιάζει μετρημένη και τεκμηριωμένη αφήγηση για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γνωρίζουμε για τον Χίτλερ μέσω της γενετικής μελέτης.
Το πρώτο μέρος αναδεικνύει τη διαδικασία επαλήθευσης DNA και το ιστορικό πλαίσιο των τελευταίων ημερών του Χίτλερ. Το δεύτερο μέρος αναλύει τα γενετικά ευρήματα και τις επιπτώσεις τους στην ευρύτερη κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της ιστορικής ευθύνης.
Το ντοκιμαντέρ Το DNA του Χίτλερ: το σχέδιο δράσης ενός δικτάτορα θα προβληθεί σε δύο επεισόδια στις 1 και 2 Δεκεμβρίου – 21:00, αποκλειστικά για το κοινό του Viasat History.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ TURI KING – ΓΕΝΕΤΙΣΤΡΙΑ
Η Turi King είναι Βορειοαμερικανίδα γενετίστρια και παγκοσμίως ηγέτης στον τομέα της αρχαίας DNA. Η Turi ήταν η ειδικός υπεύθυνη για την ταυτοποίηση των υπολειμμάτων του βασιλιά Ριχάρδου Γ’ της Αγγλίας το 2012.
Εργαζόμενη με το Τμήμα Γενετικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και το Εργαστήριο Αρχαίας DNA της Αριζόνα – κορυφαία κέντρα γενετικής έρευνας στον κόσμο – η ομάδα της αποκωδικοποίησε τα μυστικά που κρύβονται στο DNA του Χίτλερ. Για την Turi, η αποκωδικοποίηση του DNA του Χίτλερ αποτελεί το πιο συναρπαστικό και σημαντικό της πρότζεκτ μέχρι σήμερα.
Dr. ALEX KAY – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
Ο Alex Kay είναι βραβευμένος ιστορικός του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συγγραφέας και μεταφραστής. Κατάγεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και είναι Ανώτερος Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ, Γερμανία.
Μεταξύ των βιβλίων του περιλαμβάνονται: Empire of Destruction: A History of Nazi Mass Killing, The Making of an SS Killer: The Life of Colonel Alfred Filbert, Mass Violence in Nazi-Occupied Europe. Ο Alex παρέχει ιστορικό πλαίσιο για την κατανόηση των αποκαλύψεων από το DNA.
Σημειώσεις σχετικά με μεθοδολογία και προέλευση
Τον Ιούλιο του 1945, ο Συνταγματάρχης Ρόσγουελ Π. Ρόζενγκρεν (υπηρετούσε ως αξιωματικός επικοινωνιών του στρατηγού Ντουάιτ Ντ. Αϊζενχάουερ) μπήκε στο καταφύγιο του Χίτλερ με την άδεια των σοβιετικών δυνάμεων. Εκεί, ο Ρόζενγκρεν αποκόπτει ένα κομμάτι υφάσματος με λεκέδες αίματος από τον καναπέ όπου υπολογίζεται ότι ο Χίτλερ αυτοκτόνησε.
Το κομμάτι αυτό παρέμεινε στην οικογένεια Ρόζενγκρεν για 69 χρόνια, πριν τεθεί προς πώληση σε δημοπρασία και αγοραστεί από τον Έρικ Ντορ του Μουσείου Ιστορίας του Γκέτισμπουργκ. Η ομάδα του ντοκιμαντέρ κατόρθωσε να λάβει τη δείγμα DNA από αυτό το ύφασμα.
Σχετικά με το Viasat History
Το Viasat History είναι το κανάλι όπου το παρελθόν συναντά το παρόν – ένας προορισμός για λάτρεις της ιστορίας και περίεργους νου. Με φήμη για οπτικά πλούσιο και βαθιά ερευνημένο storytelling, το κανάλι προσφέρει μια σύγχρονη ματιά σε ιστορικά γεγονότα, προσωπικότητες και θέματα.
Είτε είστε ενθουσιώδης ιστορικός είτε απλά ενδιαφέρεστε για τις ιστορίες που διαμόρφωσαν τον κόσμο μας, το Viasat History σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την ιστορία μέσα από συναρπαστικές αφηγήσεις, φωνές ειδικών και νέες οπτικές που αφορούν και σήμερα.
Πηγή: naftemporiki.gr